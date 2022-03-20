Büyükşehir’in kar timleri kenti baştan aşağı kardan temizliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’in kar timleri kenti baştan aşağı kardan temizliyor

İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, elverişsiz hava şartları ve yoğun kar yağışının yaşandığı şehri baştan aşağı kardan temizliyor.

Büyükşehir’in kar timleri kenti baştan aşağı kardan temizliyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, elverişsiz hava şartları ve yoğun kar yağışının yaşandığı şehri baştan aşağı kardan temizliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, 2 bin personel ve bin araçla karla mücadelenin 26 bin kilometrekarelik alandaki yerleşim alanlarının çevresi, karayolu, ana ve ara arterler, ulaşım ve bağlantı yolları ve tüm toplu taşıma güzergâhlarında sürdüğünü bildirdi. Kent merkezinde kar kalınlığının 45 ila 55 santimetre seviyesinde olduğunu kaydeden Başkan Sekmen, “Kar timlerimiz, 1335 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki 7 bin kilometrelik yol ağında amansız bir mücadele veriyor” dedi.
Metrekareye 26.9 Kilogram Yağış Düştü
Başkan Mehmet Sekmen, karla mücadele çalışmaları hakkında yaptığı değerlendirmede, Meteoroloji 12. Erzurum Bölge Müdürlüğü verilerini de paylaştı. Sekmen, kentte metrekareye 26.9 kilogram kar yağışının gerçekleştiğini açıkladı. “Karla mücadele bizim işimiz” diyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: “Bu konuda bir örnek vermek gerekirse Erzurumİstanbul arası yaklaşık 1230 kilometre... Bizim karla mücadele çalışmalarımızı baz alırsak ekiplerimiz Erzurumİstanbul arasını bir yılda defalarca temizliyor. Karla mücadelede Türkiye’nin en profesyonel ekibi kuşkusuz Erzurum Büyükşehir Belediyesi’dir. Navigasyon ve yer belirleyici altyapımızla 7/24 karla mücadeleyi dijital ortamda da takip ediyoruz.”
Ekiplerimiz Sağlık Çalışanlarına Da Destek Veriyor
Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir’in kar timlerinin karla mücadelenin yanında yolda mahsur kalan sağlık ekiplerine de yardımcı olduğunu söyledi. Sekmen, “Ekiplerimiz, kırsalda da yoğun bir mücadele içinde Bu sabah Olur ilçemize bağlı Bozdoğan Mahallemizde ikamet eden 90 yaşındaki Hünkar Akbulut ablamızı kurtarmak için şifa olmaya giden ambulanslarımıza yol açtık. Karlı yolları, zorlu dağları aşıp vatandaşlarımıza hizmet götürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.
“Deforme olan yollarımızı mevsim şartları normale dönünce yenileyeceğiz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, karla mücadele çalışmaları ve tuzlama sonucu ana ve ara arterlerdeki yollarda oluşan deformelerin elverişsiz hava şartlarının normale dönmesi sonucu onarılacağını kaydetti. Sekmen, “Havaların normale dönmesiyle birlikte yollarımızı baştan aşağı yenileyeceğiz. Tuzlama ve karla mücadelede bozulan yollarımız bahar mevsimiyle birlikte baştan aşağı bakım ve onarımdan geçirilecek” dedi. Başkan Sekmen, olumsuz herhangi bir konuda vatandaşların Çağrı Merkezi’ne ulaşabileceğini de hatırlatarak, “Hemşerilerimiz kapalı köy yolları ve ulaşımda yaşanan bir problemde Büyükşehir Belediyemizin 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayabilirler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uluslararası Şehriyar Bilim ve Kültür Festivalinden ETÜ'ye ödül
YEREL HABERLER Uluslararası Şehriyar Bilim ve Kültür Festivalinden ...
Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya
Et ithalatına izin verilmesini istedi
YEREL HABERLER Et ithalatına izin verilmesini istedi
Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı Yolcular otobüslerle Kars’a götürülüyor
YEREL HABERLER Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı Yolcular ...
Veteriner hekimler hasta hayvanlar için karlı yolları aştı
YEREL HABERLER Veteriner hekimler hasta hayvanlar için karlı yolları ...
Ağaçta donan kuş asılı kaldı
YEREL HABERLER Ağaçta donan kuş asılı kaldı
Doğu'da 2 bin 210 köy yolu, kardan kapalı
YEREL HABERLER Doğu'da 2 bin 210 köy yolu, kardan kapalı
Jandarma yaban hayatı unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma yaban hayatı unutmadı
Erzurum kara teslim Son yılların en yoğun kar yağışı yaşanıyor
YEREL HABERLER Erzurum kara teslim Son yılların en yoğun kar yağışı ...
Fatih Polatlı, fırıncılar odasına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Fatih Polatlı, fırıncılar odasına adaylığını açıkladı
Muzaffer Bilazer: "Maçı kaybettik ama hedefimize ulaşabileceğimiz 8 maç var"
YEREL HABERLER Muzaffer Bilazer: "Maçı kaybettik ama hedefimize ...
Fuat Çapa: "Kalan 9 maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz"
YEREL HABERLER Fuat Çapa: "Kalan 9 maçımızı en iyi şekilde ...
BB.Erzurumspor - Yılport Samsunspor: 1-2
YEREL HABERLER BB.Erzurumspor - Yılport Samsunspor: 1-2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Samsunspor: 2 ( Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Samsunspor: 2 ( ...
BB Erzurumspor-Yılport Samsunspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor-Yılport Samsunspor (FOTOĞRAFLAR)
Kızak festivalinde renkli görüntüler
YEREL HABERLER Kızak festivalinde renkli görüntüler
Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu
YEREL HABERLER Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu
Aşkale’de yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Aşkale’de yoğun kar yağışı
Erzurum'da kar yağışı etkili oldu, kent beyaza büründü
YEREL HABERLER Erzurum'da kar yağışı etkili oldu, kent beyaza ...
Erzurum'da 1091 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Erzurum'da 1091 köy yolu kardan kapandı
Vali Memiş’ten BB Erzurumspor antrenmanına ziyaret Futbolculara baklava ikram edip şampiyonluk istedi
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten BB Erzurumspor antrenmanına ...
Erzurum Valisi Memiş’ten şehit ve gazi derneklerine ziyaret Vali Okay Memiş: “Allah bizi şehitlerimize karşı mahcup etmesin”
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş’ten şehit ve gazi derneklerine ...
Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde öğünün adı asker menüsü
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde öğünün adı asker ...
KUDAKA teknik destek programı 1. dönem sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER KUDAKA teknik destek programı 1. dönem sonuçları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.