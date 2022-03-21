İranlı turistler, Palandöken'de nevruz ateşinden atladı



Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Palandöken Kayak Merkezi'nde baharın gelişini kutlayan İranlı turistler, nevruz ateşinin üzerinden atladı. Ülkelerindeki 2 haftalık nevruz tatili için kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Palandöken'e akın eden İranlılar için özel eğlence programları ve etkinlikler hazırlandı. İranlılar, gündüz kayak yapıp, akşamları da eğlendi.

Pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra bu sene Nevruz Bayramı tatili nedeniyle Palandöken'e otobüs veya araçları ile gelen İranlı turistler, otelleri doldurdu. İranlı turistlerin 2 haftalık nevruz tatili için Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etmesi üzerine otellerdeki doluluk oranı, yüzde 80'lere ulaştı. Kayak merkezindeki otellerde İranlı turistler için özel eğlence programları ve etkinlikler hazırladı. Nevruz ateşinden atlayan, çoğu gençlerden oluşan İranlı turistler, gündüz kayak yapıp, geceleri de eğlence mekanında eğlenerek, bayramı kutladı.

Türkiye'nin yaz ve kış turizm cenneti olduğunu belirten İranlı Rıza Azimi Iğdır, "Bayramı kutlamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da Palandöken'deyiz. Baharı kutluyoruz ama çok güzel kar var. 21 Mart, bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilir. Nevruz Bayramı tatili nedeniyle ülkemize sınır olan Erzurum'u tercih etmemizin en büyük nedeni, burada kendimizi misafir değil de ev sahibi gibi görüyoruz. Örfümüz, adetlerimiz bir olduğu için yabancılık çekmiyoruz. Gece otelde düzenlenen eğlencede birbirimizin bayramını kutlayıp daha sonra otelin bahçesinde yakılan nevruz ateşinden atladık" diye konuştu.

Son yağışla Palandöken'de 2 metreye yakın kar kalınlığı olduğunu belirten otel genel müdürü Ali Güney, "Otelimizde 150'ye yakın İranlı misafirimiz var ama otele girişler devam ediyor. İranlılar nevruz tatillerini Erzurum'da geçiriyor. Pistler muhteşem. Hedefimiz nisanın sonuna kadar Palandöken'de kayak sezonunu sürdürmek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-03-21 09:21:16



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