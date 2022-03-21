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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Memiş’ten Nevruz Bayramı mesajı

İHA

Vali Memiş’ten Nevruz Bayramı mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Adı ne olursa olsun, bayramların kültürümüzde hep birleştirici bir gücü olmuştur. Bayramlarda kin ve nefretler unutulmuş, sevgi, sevgi, dostluk ve barış baş tacı edilmiştir. Uzakları ve uzaktakileri yakın etmiştir, dinî ve millî bayramlar Sevgi hamurunun mayası olan bayramlar, geçmişten bugüne kadar yaşadığımız ve yaşattığımız ortak kültür değerlerimizdir. Bayramlarda geçmişten getirdiğimiz kıymet hükümlerimizi yeni nesillere aktarırız. Uzun bir tarihî geçmişi olan Nevruz da bizi bize yakınlaştıran, kenetlenmemizi sağlayan bir bayramdır. Baharın müjdecisidir Nevruz. Uzun geçen kışın ardından yıpranmış yanlarımızın tamiridir bir anlamda. Nevruz, Türk mitolojisinde “güneşin koç burcuna girdiği yeni gün” anlamına gelir. Bu bayram Türk kökenli topluluklarının ortak paydasıdır. Nevruz, Türk’ü Türk’e bağlayan güçlü bir kültürel bağdır. Türk kökenli topluluklar nevruz sayesinde kaynaşırlar. Türk dünyasında “Sultan Nevruz” olarak ifade edilen bu bayram, Çin Seddi’nden, Adriyatik’e kadar Türklerin varlığını sürdürdüğü geniş bir coğrafyada kutlanır. Avrasya’nın da ortak bayramı olan Nevruz, İranlılar, Bahaîler, Afganistanlılar tarafından kendi geleneklerine göre coşkuyla kutlanmaktadır. Maddî ve manevî temizliğin gerçekleştirildiği, yeni yılın başı olarak kabul edilen Nevruz, geçen onca asrın bizden koparamadığı kadim bir bayramdır. Türklerin Ergenekon’dan çıkışının yıldönümü olarak kabul edilen Nevruz, geçmişten bugünlere taşıdığımız ortak kültür mirasımızdır. Nevruz, Türklerin tarih sahnesine çıkışını da temsil eder. Onun içindir ki “Ergenekon Bayramı” olarak da ifade edilir. Bir anlamda dirilişin de sembolüdür. Saygıdeğer Erzurumluların; bolluk ve bereketin simgesi 21 Mart Nevruz Bayramını tebrik ediyor, gönül coğrafyamızda yaşayan ve yüreği bizlerle atan herkese bu anlamlı günün barış, huzur, kardeşlik, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisiyle, bol ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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