Erzurum dericilik sektöründe söz sahibi oluyor 25 kişiyle başlandı, bugün 600 işçi istihdam ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum dericilik sektöründe söz sahibi oluyor 25 kişiyle başlandı, bugün 600 işçi istihdam ediliyor

İHA

Erzurum dericilik sektöründe söz sahibi oluyor 25 kişiyle başlandı, bugün 600 işçi istihdam ediliyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ESKER A.Ş. bölgede kaybolmaya yüz tutmuş dericilik sektörünün gelişimini sağlıyor hem de istihdam imkanı oluşturuyor.
Şirket bünyesinde deri imalatı atölyesi bulunuyor. Deri atölyesinde çalışanlara 6 aylık kurs veriliyor. Atölyede imalat ağırlıklı olarak terlik dikimi yapılıyor. Burada çalışan kişilere hem meslek eğitimi hem de iş imkanı sağlanıyor.
İmalatta deri cüzdan, kartlık, deriden bileklik, anahtarlık, çakmaklık ve deri üzerine çeşitli üretimler yapılıyor.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKER A.Ş. Genel Müdürü Baran Zait Türk, yaptığı açıklamada, “Bir yolculuğa çıktık ki bu yolculukta unutulmaya yüz tutmuş meslek grupları bulunuyor. Çalışmalarımızda deriden cüzdan ve kemer imalatı yapılan tesisimizde bulunuyoruz. Bu yolculuğa 2015 yılında istihdama katkı olsun amacıyla ve unutulmaya yüz tutmuş meslekleri tekrar hayatiyete katmak ve canlandırmak adına hizmetlerimizi yürütüyoruz” dedi.
İlk olarak 25 kişilik ekip ile çalışmalara başladıklarını anlatan Türk, “Bunlar vasıfsız elemanlardı. Elemanlarımıza 6 aylık eğitim verildi. Yetişen elemanlarımızı istihdama kattık. Bu çalışmalarımız ülke genelinde de duyulunca bizlerin sesini duyan diğer büyük firmalar bizimle iletişime geçtiler. Bizlerde Erzurum’da imalat yapmak istiyoruz konusunda fikir birliğinde bulundular. Bizlerde gelen firmalara her konuda yardımcı olduk. 50 kişilik ekibimiz bizlerle çalışmak isteyen üreticilere yardımcı oluyor. Bizlerle çalışmak isteyen kişilere gerekli ekipman konusunda da yardımcı olduk halen daha da yardımcı olmada devam ediyoruz. Ne tür imalat yapabiliriz konusunda gördük ki deri imalatında saya bölümünün açık olduğunu gördük ve gelen firmalarla saya konusunda çalışmalar yaptık. Dünya markalarının isimlerinin geçtiği ürünleri artık Erzurum’da imal eder hale geldik. Çıkılan yolda iş istihdamına yönelik çalışmalar ve artılarını geliştirmeye çalıştık ve başarılı olduk. Dericilik Doğu Anadolu ve Erzurum’da hayvancılık konusunda geliştiği için bu çalışmalarda giyimde, aksesuarda ön plana çıkıyoruz. Çırak yetiştirme konusunda ustalar ister istemez zorlanıyor, bizler bu sektörü canlandırma konusunda çalışıyoruz” dedi.
Temel amaçlarından birisinin iş gücünü nitelikli hale getirmek olduğunu kaydeden Türk, “Bireyler sorumluluklarını ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere karşı daha sorumlu davranır oldular. Meslek eğitim kurslarını daha aktif hale getireceğiz. 2019 veya 2020 yılında pandeminin başlaması ile birlikte dünyada olduğu gibi ülkemizde de her sektör bir şaşkınlık yaşadı ve çöküşler de başladı. Bu durumda bile biz ekibimizle 4 büyük firmayı Erzurum’a getirip imalat yaptırmayı başardık. Atatürk Üniversitesi veya Meslek okullarından mezun olan kişilere iş imkanı sunuyoruz. Çalışmak isteyen kişilere teoride aldıklarını pratikte çalışma ve uygulama yapıyor. Bulunduğumuz kampüs içerisinde 600 personel ayakkabıcılık, dericilik, sayacılık, terlik imalatı konusunda iş sahibi oldular” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin kayaktaki gururu Ceren çiçeklerle uğurlandı
YEREL HABERLER Türkiye'nin kayaktaki gururu Ceren çiçeklerle ...
Erzurum Havalimanı kar timi görev başında
YEREL HABERLER Erzurum Havalimanı kar timi görev başında
Celal Büyük Ağrı İl Müftüsü oldu
YEREL HABERLER Celal Büyük Ağrı İl Müftüsü oldu
Vali Memiş’ten Nevruz Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Nevruz Bayramı mesajı
İranlı turistler, Palandöken'de nevruz ateşinden atladı
YEREL HABERLER İranlı turistler, Palandöken'de nevruz ateşinden ...
Arabulucu - Avukat Yılmaz: “Arabuluculukta, her iki taraf da kazanır”
YEREL HABERLER Arabulucu - Avukat Yılmaz: “Arabuluculukta, her iki ...
Büyükşehir’in kar timleri kenti baştan aşağı kardan temizliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’in kar timleri kenti baştan aşağı kardan ...
Uluslararası Şehriyar Bilim ve Kültür Festivalinden ETÜ'ye ödül
YEREL HABERLER Uluslararası Şehriyar Bilim ve Kültür Festivalinden ...
Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya
Et ithalatına izin verilmesini istedi
YEREL HABERLER Et ithalatına izin verilmesini istedi
Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı Yolcular otobüslerle Kars’a götürülüyor
YEREL HABERLER Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı Yolcular ...
Veteriner hekimler hasta hayvanlar için karlı yolları aştı
YEREL HABERLER Veteriner hekimler hasta hayvanlar için karlı yolları ...
Ağaçta donan kuş asılı kaldı
YEREL HABERLER Ağaçta donan kuş asılı kaldı
Doğu'da 2 bin 210 köy yolu, kardan kapalı
YEREL HABERLER Doğu'da 2 bin 210 köy yolu, kardan kapalı
Jandarma yaban hayatı unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma yaban hayatı unutmadı
Erzurum kara teslim Son yılların en yoğun kar yağışı yaşanıyor
YEREL HABERLER Erzurum kara teslim Son yılların en yoğun kar yağışı ...
Fatih Polatlı, fırıncılar odasına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Fatih Polatlı, fırıncılar odasına adaylığını açıkladı
Muzaffer Bilazer: "Maçı kaybettik ama hedefimize ulaşabileceğimiz 8 maç var"
YEREL HABERLER Muzaffer Bilazer: "Maçı kaybettik ama hedefimize ...
Fuat Çapa: "Kalan 9 maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz"
YEREL HABERLER Fuat Çapa: "Kalan 9 maçımızı en iyi şekilde ...
BB.Erzurumspor - Yılport Samsunspor: 1-2
YEREL HABERLER BB.Erzurumspor - Yılport Samsunspor: 1-2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Samsunspor: 2 ( Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Samsunspor: 2 ( ...
BB Erzurumspor-Yılport Samsunspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor-Yılport Samsunspor (FOTOĞRAFLAR)
Kızak festivalinde renkli görüntüler
YEREL HABERLER Kızak festivalinde renkli görüntüler
Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu
YEREL HABERLER Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.