‘Şehriyar Diyarından Erzurum'a Selam’ gecesine davet

Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER), Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Salonu'nda ‘kardeş şehir’ Tebriz’den gelen sanatçılarla ortak bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Dernek Başkanı Ümit Gergit, çok daha büyük proje ve programların ateşleyicisi olacağına inandığı ‘Şehriyar Diyarından Erzurum'a Selam’ gecesine herkesi davet etti.

Erzurum'un üzeri tozlanan sosyal hayatını parlatmak, kültür hayatına hareketlilik katmak, aynı zamanda eğitim çalışmaları yaparak var olan zenginliklerimizi daha da renklendirmek ve göz alıcı hale getirmek niyetiyle yola çıktıklarını, kuruluşunun daha altıncı ayında önemli projelere imza attıklarını belirten ERSANDER Başkanı Ümit Gergit, Erzurum'u eskiden olduğu gibi, bölgenin cazibe merkezi haline gelmesini, özellikle ekonomik anlamda hamle yapıp, kalkınmasını arzu ettiklerini bildirdi. Hedefe ulaşmada güç birliğinin şart olduğuna dikkati çeken Ümit Gergit, bu güç birliğinin de komşu ülkelerle sağlanmasının mümkün olabileceğini hatırlattı. Kardeş şehir Tebriz ile dostane ilişkilerin çok daha işler hale gelmesi gerektiğine işaret eden Ümit Gergit, şunları söyledi:

"İranlı turistleri Erzurum’a, Palandöken Kayak Merkezine çekmek için kendimizi anlatmamız ve tanıtmamız gerekiyor. O işin en kolay ve anlaşılabilir şekilde yapılmasının yolu da kültürel, sanatsal etkinliklerden geçiyor. Bugün, o gündür. 22 Mart (yarın) saat 19.00’da Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Salonuna herkesi ücretsiz toyumuza davet ediyorum."

Öte yandan ERSANDER, geçtiğimiz 16 Mart günü, ‘Bir İstiklal Şehri Erzurum’ isimli tiyatro gösterisiyle, ilk kez görücüye çıktı. Erzurum'un işgalden kurutuluşu nedeniyle İbrahim Erkal Kültür Merkezinde düzenlenen gece, çok büyük ilgi gördü ve salon hınca hınç doldu.

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