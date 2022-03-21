Halk oyunlarında şampiyonlar belli oldu

Erzurum’da düzenlenen Kulüpler arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışmasında şampiyon ekipler belli oldu.

Erzurum’da Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Spor Salonu’nda Cumartesi günü Kulüpler arası Halk Oyunları İl Birinciliği’nin heyecanı yaşandı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Oyunları İl Temsilciliği tarafından düzenlenen kulüpler arası Halk Oyunları il birinciliği yarışmasına katılım geçtiğimiz yılların çok gerisinde kaldı. Yarışmalara sadece dört kulüp iştirak etti.

Büyükşehir Belediyesi Folklor Araştırma Spor Kulübü, Palandöken Belediyesi Spor Kulübü, Erzurum Sanat Merkezi Spor Kulübü ile Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü il birinciliğinde yarıştı.

Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde yapılan Yarışmalar İl Temsilcisi Mürsel Kayhan Gözetiminde 13 hakemin nezaretinde gerçekleşti. Sunuculuğunu Gökhan Kılınboz’un yaptığı yarışmalarda ekipler seyircilerden yoğun alkış aldı. Dört kulübün yarıştığı İl Birinciliğinde Kazım Yurdalan Ortaokulu öğrencileri de gösteri yaptı.

Dört takım katıldı 4’dü de şampiyon

Recep Tayyip Erdoğan Spor Salonu’ndaki il birinciliği yarışlarına miniklerde Büyükşehir Belediyesi Folklor Araştırma Spor Kulübü 85.66 puanla birinci oldu. Yıldızlar kategorisinde şampiyonluk kupasını Erzurum Sanat Merkezi 87.66 puanla şampiyon tamamladı. Gençlerde Palandöken Belediyesi Spor Kulübü 91.33 puanla birinci oldu. Büyüklerde ise Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü 92.66 puanla birinciliği kazandı.

Dereceye giren ekiplerin kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

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