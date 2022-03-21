Yakutiye GM’de Nevruz ateşi

Baharın Gelişini Müjdeleyen Nevruz Kutlaması Yakutiye Gençlik Merkezi’nde kutlandı. Kar üstünde Nevruz ateşini yakan gençlik liderleri ve gönüllü gençler sazlı sözlü eğlence ile Nevruz coşkusu yaşadı.

Baharın müjdeleyicisi olan ‘Nevruz Bayramı’ Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi’nde coşkuyla kutlandı. Yakutiye Gençlik Merkezi bahçesinde kar üzerinde nevruz ateşi yakan gençlik liderleri ve gönüllü gençler Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz’la birlikte sazlı sözlü eğlence ile Nevruz’u kutladı. Kar üzerinde yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlayan gençlik liderleri ve gönüllü gençler unutulmaz anlar yaşadı.

Oldukça eğlenceli geçen Nevruz Bayramı ile ilgili konuşan Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, “Nevruz baharın gelişinin müjdeleyicisi. Atalarımızın coşku ile kutladığı Nevruz Bayramını bizde Yakutiye Gençlik Merkezi olarak kutladık” dedi.

Nevruz ateşinin yakıldığı kutlamada Yakutiye Gençlik Merkezi Müzik Topluluğu da sazlı sözlü olarak gençlik liderleri ve gönüllü gençleri coşturdu. Gençler, şarkı ve türkülere eşlik etti.

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