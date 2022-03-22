Açıköğretim Fakültesinde ara sınav tarihleri belli oldu

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATAAÖF) Bahar Yarıyılı ara sınav takvimi belli oldu. Buna göre 910 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak olan sınav yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin aynı mekânda bir arada olduğu örgün eğitim sürecini uzun yıllar boyunca başarılı bir şekilde sürdüren Atatürk Üniversitesi, açık öğretim modeliyle de uzun yıllardır ülke yükseköğretimine hizmet etmeye devam ediyor. Bu kapsamda öğrencilerin ve akademisyenlerin kampüse gelme zorunluluğunun bulunmadığı, derslerin sanal ortamda, canlı ya da banttan, görüntülü, sesli ve interaktif olarak işlendiği, uzaktan fakat yüzyüze üniversite eğitiminin verildiği çağdaş bir eğitim sisteminin uygulandığı Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi yeni döneme merhaba dedi. Derslerin düzenli olarak sisteme yüklendiği, online deneme sınavı modüllerinin yayınlandığı ATAAÖF’te kaliteli eğitim zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde verilmeye devam ediyor.

Pandemi döneminde dijital dönüşümü hızla gerçekleştirerek eğitim faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bu yöndeki tecrübesinin ülke yükseköğretimine önemli katkılar sağladığını belirtti. Bu başarıda, uzun yıllardır kaliteli ve sorunsuz bir şekilde yürütülen Açık öğretim modelinin önemli bir payı olduğunu aktaran Rektör Çomaklı: “Bu doğrultuda yeni döneme merhaba diyen Açık öğretim Fakültemiz, 500 bin öğrencisine en yeni içeriklerin yer aldığı modüllerle eğitim vermeye devam ediyor. Bu vesileyle 910 Nisan 2022 tarihlerinde yüz yüze düzenlenecek ara sınavlarda öğrencilerimize şimdiden başarılar ve kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

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