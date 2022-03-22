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Forum Erzurum Outlet’de hayaller gerçek oluyor Forum Erzurum ziyaretçilerini Hasan Koçak ile coşturdu

İHA

Forum Erzurum Outlet’de hayaller gerçek oluyor Forum Erzurum ziyaretçilerini Hasan Koçak ile coşturdu

Şehrin ve bölgenin ilk alışveriş merkezi olan Forum Erzurum AVM şehre ilkleri yaşatmaya devam ederek 2009 yılından bu yana ziyaretçilerine hizmet sunan alışveriş merkezi, geçtiğimiz yıl mayıs ayında “outlet’’ dönüşümünü gerçekleştirmişti. Yeni konsepti ile daha da güçlenen Forum Erzurum kampanyalarına hız kesmeden devam ederek düzenlediği otomobil kampanyasında Noter ve Milli Piyago İdaresi yetkililerinin katılımıyla 4 Mart 2022’de gerçekleşen çekiliş ile otomobil kazanan talihli belli oldu.
21 Kasım20 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve tek seferde 100 TL harcayan ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleşen Dacia Duster otomobil kampanyasının Asil talihlisi, yapılan çekiliş ile Ünal Mortepe oldu. Yaptıkları ev tekstili alışverişinin faturası ile kampanyaya katılan talihlimiz, yapılan çekiliş sonunda Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkililerinin huzurunda Forum Erzurum Avm Yönetimi’nden anahtarlarını aldı.
Akşam ise 2021 O Ses Türkiye 1.’si Hasan Koçak ile ziyaretçiler coşku dolu anlar yaşadı. Atatürk Üniversitesi Müzik öğretmenliği öğrencisi olan Hasan Koçak ve ekibi sevilen şarkıları kendi tarzlarında yorumladı. 90 dakika boyunca canlı performans sergileyen ekip ziyaretçilerden tam not aldı.
Otomobil kampanyası çekilişi sonunda kampanyaya katılan tüm ziyaretçilerine teşekkür eden Avm Yönetimi, Erzurum’un en iyi yaşam ve alışveriş merkezi olmak için ziyaretçilerini sevindirecek etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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