Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi 3 bin aileye hediye kartı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, maddi durumdan yoksun olan vatandaşlara Ramazan ayı öncesi hediye kartı verdi.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, ihtiyaç sahibi 3 bin aileye hediye kartı dağıtıldı. Büyükşehir’in hediye kartı dağıtımından yararlanan ihtiyaç sahibi aileler, bu kartlarla istedikleri zaman kentte belirlenen alışveriş mağazalarından Ramazan ayı öncesi gıda alışverişi yapabilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 1850 aileye günlük 8 bin 500, aylık ise 255 bin ekmek dağıtımı yapılıyor.

Bu arada Doğu’nun en önemli iyilik hareketi olarak nitelendirilen ve Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Hayır Çarşısı’nda gelir sahibi olmayan veya alt gelir grubuna sahip engelli, yetim, öksüz, hastalık sebebiyle çalışamayan ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve ev eşya yardımı da yapılıyor.

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