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Milletvekili Aydemir: “Bir tanesi kalmayacak Allah'ın izniyle” Aydemir: “Her renkten iblisi yapıyla mücadele içindeyiz”

İHA

Milletvekili Aydemir: “Bir tanesi kalmayacak Allah'ın izniyle” Aydemir: “Her renkten iblisi yapıyla mücadele içindeyiz”

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, “Milli birliğimize, vatanın bölünmez bütünlüğüne, devletimizin dirliğine, mukaddesatımıza el ve dil uzatanlar ebediyen zelil olacaklardır. Terörle verdiğimiz tarihi mücadeleyle, kırmızıçizgilerimizi yok etmeye çalışanların bir tanesi kalmayacak inşallah” dedi.
Milletvekili Aydemir TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında ülke gündemine dair tespitlerini paylaştı. Nevruz’un insanlığa verdiği mesajı tarif etti, 21 Mart 1973’te Hakka vuslat eden Aşık Veysel Şatıroğlu’nu rahmet niyazlarıyla andı, Tortum’un milli şahlanış günü coşkusunu paylaştı.
Demirtaş ve ona övgü dizenlere tepki
Milletvekili Aydemir, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın "Selahattin Demirtaş barış insanıdır." ifadelerini anımsatarak, terör örgütü PKK'nın yüceltildiğini, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a methiyeler düzüldüğünü söyledi.
‘Bu adam resmen teröristbaşı’
Basın mensuplarına, Demirtaş'ın, terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin bazı açıklamalarını dinleten Milletvekili Aydemir, "Selahattin Demirtaş kimdir? Çok sayıda kişinin ölümüne sebep olmuş bir isimdir. Bu adam resmen terörist başı, bunun ötesi yok. Buna güzellemeler yapan bir CHP'li... Atatürk kalksa buna ne yapar? Bir yazar 'Atatürk bugün gelse CHP'de genel başkanlığa aday olsa seçilemez. Bırakın seçilmeyi aday dahi olacak çoğunluğu bulamaz' diyor ya CHP'de şu an tam da böyle bir durum var. CHP, Atatürk düşmanlarının konuşlandığı yer olmuş." değerlendirmesini yaptı.
Milletvekili Aydemir, Demirtaş, Eylül olaylarında çok sayıda insanın ölümüne sebep olmuş birisidir. Vatanımızı bölmekten, özyönetimden bahseden birisidir. Bebek katilinin heykelini dikeceğini söylüyor. Bu adam resmen terörist başı. ‘ dedi.
AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik düşmanlığın, CHP’lileri, “Atatürkçüyüm” diyenleri PKK’nın hamisi durumuna getirdiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, CHP Genel Başkan Başdanışmanının terör hükümlüsü Demirtaş’a güzelleme yapmasına sert tepki verdi.
‘Cumhurbaşkanımız bir dünya lideri’
Milletvekili Aydemir, ‘Cumhurbaşkanımız dünyanın gıpta ile takip ettiği bir lider. Onun ufkunda Türkiye dünyadaki ekonomik olumsuzluklara rağmen yatırımlarla, eserlerle, küresel boyutta takdir toplayan hizmetlerle büyüyor, gelişiyor. Cumhur İttifakı millet yolunda örnek bir duruşu ifade ediyor. Önce vatan, önce millet, önce devlet diyen, milletin yüreğinde şekillenmiş bir ittifak. Muhalefetin ve onlara hizmet edenlerin derdi ise bu mükemmeliyet sınırlarını aşmış ittifakı çözmek. ‘ diye konuştu.
Her renkten iblisi yapıyla mücadele içindeyiz
‘Her renkten iblisi yapıyla mücadele içindeyiz’ vurgusunu paylaşan, Kuytul’u, ‘her hafta nümayiş yapan ve özel görev üstlendiği her haliyle belli olan bir kişi’ olarak tarif eden Milletvekili Aydemir, Türkiye’nin terörle, vatanı bölmeye yönelik hain oluşumlarla tarihi bir mücadele verdiği, terör ve terör örgütlerinin can çekişir hale geldiğini belirtti.
‘Böyle siyaset olur mu?”
Muhalefetin izlediği yol ve ortaya koyduğu üslubun millet indinde ilgi bulmadığı, 2023 seçimlerinde gereken cevabı alacaklarını söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Dertleri ülkenin ekonomisine yönelmek, dışarıdan gelecek yatırımların önünü kesmek, dertleri davaları içeriyi karıştırmak, ülke dışarıdan Türkiye’ye yönelecek ekonomik ilgi ve birikimin önünü kesmek. Dertleri bu. Böyle bir siyaset olur mu?’ dedi.
Aydemir’den 1915 Çanakkale Köprüsü vurgusu
Türkiye’nin yatırımlara karşı çıkan muhalefete, önünü kesmeye çalışan terörist yapılara rağmen büyüme, gelişme ve kalkınma yolunda tarihi bir başarı süreci içinde bulunduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü örnek vererek, ‘Biz eserlerimizle gönülleri buluşturuyoruz. ‘ dedi.
1720 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen, aralarında 224 yabancı firmanın ve yurtdışından ziyaretçilerin de bulunduğu Makine Fuarı’na, açılış günü Bakırköy Belediyesince tabela vergisi bahanesiyle yapılan müdahaleye değinen Milletvekili Aydemir, Bir ilçe belediyesinin uluslararası ticari bir fuarı basması ne anlama gelir?’ diye sordu.
‘Dertleri ülkenin ekonomisine yönelmek’
Bakırköy Belediyesi zabıtalarının, İstanbul Dünya Ticaret Merkezine bağlı İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen Uluslararası Makine Fuarı'nda, yabancı katılımcıların da olduğu bir sırada, firmaların levha boylarının ölçümü ve tabela vergisi için teftiş yapmak istemesini de eleştiren Milletvekili Aydemir, "Dert tabela vergisi değil, dert ülkenin ekonomisine yönelmek." dedi.
‘Aşık Veysel bilge ozanımız’
Vefatının 49’uncu yılında Aşık Veysel’i rahmet niyazlarıyla anan Milletvekili Aydemir, ‘Aşık Veysel bizim izzetimiz, şerefimiz ve iffetimizi aşık geleneği içinde dizeleriyle vurgulayan özel bir şahsiyet. Aşık Veysel bu Milletin sesi. Anadolu’dan çıkan bir bilge Aşık, söz ustası. Tevazuyu ve insan olmak şerefini mısralarla vurgulayan, insan ve toprak kaydında vatan sevgisini benzersiz söz motifleriyle kayda geçen bir ozan. Onun adı anıldığında vatanseverlik, vatan akla gelir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik akla gelir. ‘Ben’ düşüncesini aşan ‘biz’ düşüncesi gelir. Değerler için nefisten geçmek gelir. İnsanlık davası gelir. Her türlü ayrımcılık ve ötekileştirmeye karşı milli şuurla bezeli bir duruş gelir. Hikmet gelir. Onu rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. ‘ dedi.
Aydemir’den Tortum gündemi
Basın toplantısında Tortum’a özel bir yer ayıran Milletvekili Aydemir, Tortum’un Erzurum’un her biri özel mana yüklü ilçelerinden biri olduğunu kaydetti. Milletvekili Aydemir, ilçenin tarihi yapısıyla olduğu gibi, turizm değerleriyle de ayrı ve güzide bir marka adres oluşturduğunu belirtti. Dadaşlık tarih ve tarifine kaynaklık eden Tortum’un, ermeni ve Ruslar karşısındaki şahlanışının 104’üncü yılı dolayısıyla Tortumlu dadaşların milli coşkusunu paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Tortum bir kahramanlar ve şüheda yurdudur. Şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.’ dedi.
Aydemir gazetecilerin sorularını yanıtladı
Milletvekili Aydemir, basın toplantısın sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, HDP'lilerin Nevruz kutlamalarında yaptıkları konuşmaları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istediklerini anımsatması üzerine Milletvekili Aydemir, "Terörden medet umanlar, teröristler, bu vatanı bölmeye kalkanlar maalesef Nevruz’u istismar ettiler, bu günü de kullanmaya çalıştılar. Milletimiz de bunu görüyor. Apo dediğiniz, on binlerce insanın katilidir, ötesi yoktur. Apo dediğiniz, bu vatana ihanet etmiş, vatan bölünsün diye gayret sarf eden birisidir. Kim ki Apo ile ilgili düzgün bir cümle kuruyor, bilin ki vatan hainliği yapıyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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