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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İran Sanatları Sergisi yoğun ilgi gördü

İHA

Erzurum'da İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ve Atatürk Üniversitesi tarafından Buz Müzesinde düzenlenen resim, heykel ve hüsnü hat sergisi büyük ilgi gördü.

İran Sanatları Sergisi yoğun ilgi gördü

Erzurum’da İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ve Atatürk Üniversitesi tarafından Buz Müzesinde düzenlenen resim, heykel ve hüsnü hat sergisi büyük ilgi gördü.
Atatürk Üniversitesi Buz Müzesinde İran İslam Cumhuriyeti ve Atatürk Üniversitesi ortaklaşa resim, heykel ve hüsnü hat sergisi açıldı. Serginin açılışına İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, Ata Buz Müzesi Koordinatöre Prof. Dr. Mustafa Bolat, Felsefeci Nimet Yıldırım, Maket Sanatçısı Doğan Hattatoğlu, İran’dan gelen sema müzik grubu ve öğrenciler katıldı.
Nader Jalal, Solamaz Pakpur ve Kazem Khorasani Moghaddam tarafından yapılan eserler müze salonunda sergilendi. İran Sema grubu çaldığı eserlerle açılışa gelenlerin büyük beğenisini kazandı.
Konuyla ilgili acıkmalarda bulunan İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh eserlerin iki devleti bir araya getirdiğini ifade ederek, " Türk ve İran ortak kültürümüzü birlikte andık. Etkinlikte sizlerle olmaktan mutlu olduk. Türk ve İranlı vatandaşlarla paylaşmaktan gurur duyduk. İran ve Türkiye arasında iki devletin ortak etkinliğidir. İran’ın Hoy şehrinden gelen en ünlü sanatçı ve heykel yapanları burada olacaklar. Bunlar arasında Hüsnü Hat sanatçımız bulunuyor. Buraya gelen öğrenciler eserlerin yapımında ne kadar emek verilerek yapıldığını görecekler. Türkiye ve İran’ın ortak kültürünün ne kadar zengin olduğunu gösteriyoruz. Bu ortak kültür bizleri birbirimize daha da yakınlaştıracaktır" dedi.
Ata Buz Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat ise, "Türkiye ve İran Devletleri 2018 yılında bir anlaşma yapmıştı, bu anlaşma ile üniversitemiz yeni tasarım dönüşüm programında Atatürk Üniversitesi Rektörümüzün öncülüğünde Türkiye ve İran’da iki devletin eserlerini buluşturup iki toplumun ortak kültürleri olduğunu göstermek istedik. Selçuklu kültürünün hem İran hem de Türkiye’de eserleri bulunuyor. Sanat yoluyla bu iki kültürü gelecek kuşaklara aktarmak arzusundayız. İki kültürü bir araya getirmek amacındaydık ve bunu da başardık" açıklamalarında bulundu.

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