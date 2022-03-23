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 Erzurum'da 'buz kırma timi'ne ihbar yağıyor

DHA

 Erzurum'da 'buz kırma timi'ne ihbar yağıyor


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan 'buz kırma timleri', yoğun kar yağışının ardından ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buzları, kazma ve küreklerle kırıyor. Çatılardan boyları 4 metreye kadar uzayan 40 kamyona yakın buz kırdıklarını belirten İtfaiye Merkez Amiri Oğuzhan Taşçıoğlu, günde 200 ila 250 arasında ihbar aldıklarını söyledi.
Son bir haftadır yağan yoğun kar yağışı ve soğuk havanın hakim olduğu Erzurum'da çatılarda biriken kar, gündüzleri güneşin etkisiyle eriyor. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düşünce de saçaklarda buz sarkıtları oluşuyor. Boyları 34 metreyi bulan buz sarkıtları, tehlike oluşturuyor. Can ve mal güvenliğini tehdit eden metrelerce yükseklikteki sarkıtları, itfaiye ekipleri buz kırma timi, vinç ya da itfaiye aracının sepetine çıkıp kazma ve küreklerle kırıyor.
Saat 08.00'de başlayan mesailerini karanlık çöktüğünde bitirdiklerini söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkez Amiri Oğuzhan Taşçıoğlu, görevlerini rahat bir şekilde yapabilmek için özellikle sürücülerden yardım istedi. İhbar yerine gittiklerinde park halinde birçok araç olduğunu belirten Taşçıoğlu şunları söyledi:
"Ev ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buzların kırılması için günde ortalama 200 ila 250 civarında ihbar alıyoruz. Buz kırma timi günde ortalama 30 -40 kamyon arası buz kırıyor. Saat 08.00'de başlayıp işin durumuna göre 21.00'a kadar buz kırmaktayız. Öncelikli yerlerimiz, iş yerleri, halkın yoğun olduğu ana arterler, okullar, camiler, kamu kurum ve kuruluşları. Arta kalan vakitlerde mahalle aralarına giriyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız özellikle vatandaşların araç parkı. Yaklaşık 15 dakika içerisinde kıracağımız buz yerini, araç parkları yüzünden 23 saat bekliyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını istiyoruz. Özellikle araçların önüne telefon numaralarını bırakırlarsa biz daha kolayca ulaşıp işlemlerimizi yapabiliriz."  (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-03-23 10:21:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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