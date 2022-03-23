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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum patentte rekor kırdı

İHA

Erzurum patentte rekor kırdı

Şubat ayında 18 patent üreten Erzurum, yılın ilk iki ayında 23 patent başvurusu gerçekleştirdi. İl başvuru sayısı bazında Bölgede 1, Türkiye illeri sıralamasında ise 9’uncu sıradan 8‘inci sıraya yükseldi.
Türk Paten ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 2022 Şubat ayı iller patent başvuru sayılarını açıkladı. Şubat ayında 18 patent üreten Erzurum, yılın ilk iki ayında 23 patent başvurusu gerçekleştirdi. İl başvuru sayısı bazında Bölgede 1, Türkiye illeri sıralamasında ise 9’uncu sıradan 8‘inci sıraya yükseldi.
Bölgesel Veriler ve Erzurum
BU yılın ilk iki aylık döneminde KUDAKA istatistik Bölgesinde 24, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 31, Doğu Anadolu Bölgesinde 56, ülkede ise 940 patent başvurusu kaydedildi. İlden yapılan patent başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 95,8, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 74,1, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 41,0, ülkede ise yüzde 2,44’lük pay edindi.
Bölge İlleri Başvuru Dağılımı
Şubat ayında Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 3 ilden patent başvuru yapılmazken 11 ilden 56 başvuru oldu. 2 aylık dönemde Erzurum’dan 23, Elazığ’dan 4, Bitlis’ten 4, Ağrı’dan 3, Malatya’dan 12, Van’dan 3, Kars’tan 2, Iğdır’dan 2, Erzincan, Muş ve Tunceli’den 1 başvuru yapıldı. Bingöl, Hakkari, Ardahan illerinden ise başvuru yapılmadı.
Erzurum Ülkede İlk 10 İl Arasında
Erzurum patent başvuru sayısı düzeyinde ülkede 9’uncu sırada yer aldı. Ülkede en yüksek sayıda patent başvurusunun yapıldığı 20 il; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Erzurum, Sakarya, Manisa, Adana, Denizli, Antalya, Eskişehir, Konya, Kütahya, Hatay, Malatya, Çanakkale, Çorum olarak açıklandı.

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