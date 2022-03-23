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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler Coşkun’un ‘Avaz’ıyla coştu

İHA

Gençler Coşkun’un ‘Avaz’ıyla coştu

Genç Sanatçı, Turgay Coşkun, ‘Çınaraltı Gençlik Söyleşileri’ kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Öğrencilerini ‘AVAZ Memleket Türküleriyle coşturdu.
Türk Halk Müziği’nin Genç Sanatçılarından Turgay Coşkun, Erzurum’da GSİM’ye ait KYK Yurtlarında kalarak Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Üniversite eğitimi gören öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Çınaraltı Gençlik Söyleşileri ‘kapsamında Erzurum GSİM tarafından gerçekleştirilen AVAZ Memleket Türküleri Programında Türk Halk Müziği’nin genç ve başarılı temsilcilerinden biri olan Turgay Coşkun, salonu hınca hınç dolduran gençlere ve protokole unutulmaz anlar yaşattı.
Avaz’ı çıktığınca gençleri coşturdu
15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda gerçekleştirilen gece saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Coşkun, yurdun dört bir yöresine ait türküleri seslendirirken, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ı da unutmadı.
Birbirinden anlamlı ve güzel Türkülerimizi seslendiren Coşkun’a salonu dolduran davetliler ve öğrenciler eşlik etti. Öğrencileri coşturan, Coşkun’un, ‘Tamam mı devam mı’ sözlerine üniversiteli gençler ‘Devam’ dedi. Bunun üzerine genç sanatçı alkışlar arasında türkü söylemeye devam etti. Hatta orkestranın kulise geçtiği anlarda bile özellikle Erzurumlu gençlerin isteğini kıramayan başarılı sanatçı, ‘Pınar başından bulanır’ türküsünü çıplak sesle söyledi.
Salon KırmızıBeyaza Büründü
Turgay Coşkun ile AVAZ Memleket Türküleri programında salonu dolduran KYK öğrencileri, ellerindeki Türk Bayrakları ile ‘Çırpınırdı Karadeniz’, ‘Baş Koymuşum Türkiye’nin yoluna’ ve ‘Mihriban’ gibi parçalara eşlik ederken, ellerindeki Türk Bayrakları ile salonun adeta Kırmızıbeyaza bürünmesini sağladı.
Gençler konser sırasında sahne önüne inerek halay çektiler.
Koçan ve Öztürk’ten Kutlama
Konseri gençlerle birlikte heyecan ve coşkuyla izleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, sanatçı Turgay Coşkun ile orkestra ekibini kutladı.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Koçan, “Turgay bey yurdumuzun dört köşesine ve Türk dünyasına bizleri Türküleriyle götürdü. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de, birbirinden güzel ve anlamlı Türküleri seslendiren Halk Müziği Sanatçısı Turgay Coşkun’u performansından dolayı kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığ’nın ‘Çınaraltı Söyleşileri’nin KYK’larda üniversite öğrencilerinin eğitimlerinin yanı sıra sosyal etkinlikleri kapsamında çok önemli aktiviteler olduğunu ifade eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Öztürk, “Zeybek, hoyrat, horon, barak, uzun hava, nefes, semah, koşma, bozlak ve gazel gibi değişik isimlerle anılan türkülerimiz; ‘Çanakkale içinde vurdular beni, Ölmeden mezara koydular beni’ diyerek vatan ve millete kınalı kuzu, ‘Turna yardan haber geldi eylenme’, ünlemesiyle nazlı yâre Karacaoğlan, ‘Yiğitler er meydanında dev gerek’ avazıylazalim Bolu Beyine Köroğlu, ‘Aşkın pazarında canlar satılır’ feryadı figanıyla Yaradan’a Yunus olmayı öğrendiğimiz, Şah Hatayi’nin nefesinden ‘Eksiklik kendi özümde’ nidasıyla edep ve erkân talim ettiğimiz okullarımızdır” dedi.
Programın sonunda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, birlikte Türk Halk Müziğe Sanatçısı Turgay Coşkun’a tablo hediye ettiler.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Eğitim Şube Müdürlüğü’nden Talip Önelge’nin koordinesince tertiplenen gecenin sunuculuğunu Nursen Keleş üstlendi. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Yurt Hizmetleri Müdürü S. Birol Dönel, Erzurum GSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile yurt müdürleri de konseri izledi.

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