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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi’nden Metaverse evreninde ilk ders

İHA

Atatürk Üniversitesi’nden Metaverse evreninde ilk ders

Geleneksel kişisel bilgisayarların yanı sıra sanal ve artırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla kalıcı çevrim içi 3 boyutlu sanal ortamları destekleyen, internetin varsayımsal bir yinelemesi olan Metaverse veya Türkçe tabiriyle sanal evren, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilgi görüyor.
İnsan hayatına mobil internetten sonra en büyük etkiyi bırakması düşünülen Metaverse, sadece sosyal alanda değil, eğitim alanında da kullanılmaya başlandı. Türkiye’de ilk defa Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1. Sınıf dersi olan Grafik ve Animasyon dersi iki gün olarak Metaverse ortamında işlendi.
Metaverse evreni olarak spatial.io ortamın kullanıldığı derste, her öğrenci Metaverse ortamında kendi karakterini oluşturarak derse katıldı. Dersten sonra dünya genelinde NFT alışsatış işlemlerinin yapıldığı platform olan OpenSea'nin (https://opensea.io/) Metaverse evrende açtığı NFT sergisini gezen öğrencilere, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. Ebubekir Kaba tarafından NFT hakkında bilgiler verildi.
İkinci gün ise yine Grafik ve Animasyon dersinden sonra Atatürk Üniversitesi fotoğraflarının yer aldığı “ATAUNI Sergisi” gezilerek "Sosyal Medya Duvarım" etkinliği yapıldı. Bu etkinlikte interaktif olarak sosyal medya hesaplarını duvara yazdırmak isteyen öğrencilerin hesapları duvara yazılarak, #atauniMetaVerse etiketi ile sergideki görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Grafik ve Animasyon dersi kapsamındaki 3D modelleme konusu da sergide uygulamalı olarak anlatılırken, ders sergiye eklenen 3D kartal modeli üzerinden işlendi.
“Üniversite Olarak Dünyada Yaşanan Gelişmeleri Yakından Takip Ediyoruz”
Sanal dünyaya yeni bir ivme kazandıran Metaverse’ün bilgi teknolojileri ve dijitalleşme alanında önemli kavramlardan biri olarak son dönemde sıkça kullanılmaya başlandığını ve fiziksel yaşantının birçok alanını dijitalleştirdiğini aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Metaverse’ün bilgisayarla görü, yapay zekâ, 5G, buluş bilişim gibi multimedya, bilgisayar ağları ve bilimleri alanında geliştirilen son yaklaşım ve protokolleri bir araya getiren bir sanal evreni temsil ettiğini vurguladı. Bu evren içerisinde yer almanın kaçınılmaz olduğunu aktaran Rektör Çomaklı, üniversite olarak dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve anında gerekli entegrasyonları gerçekleştirdiklerini belirtti.
Metaverse’ün, dijital ikiz teknolojisiyle gerçek dünyanın bir aynasını oluşturmayı amaçladığını aktaran Rektör Çomaklı: “Üniversitemizde ilk kez düzenlenen Meteverse evrenindeki dersle bu sanal evrendeki yerimizi almış olduk. Pandemi süreci bizlere uzaktan eğitimin bilgi aktarımının bir parçası olduğunu tekrar hatırlattı. İlerleyen zamanlarda sanal sınıflarda ders almak belki de daha yaygınlaşacak. Bu kapsamda sanal dünyaya giriş yapan üniversitelerin de başında gelmekten mutluluk duyuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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