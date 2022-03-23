218 okul doğalgaza kavuşuyor

Milli Eğitim Bakanlığı Erzurum’daki okulların kalorifer sisteminden doğalgaza dönüşümü için 75 milyon liralık ödenek ayırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların doğalgaz dönüşüm çalışmaları için 2021'in 8 ayında 169 milyon lira, eylül ayının ilk haftasında ise 372 milyon liralık ödeneği 81 ile göndermişti. Aralık başında, okullara 149 milyon lira daha kaynak aktarıldı. Böylelikle 2021 yılında okulların doğalgaz dönüşümü için ayrılan kaynak miktarı 690 milyon liraya ulaştı. Bu çerçevede Erzurum’a da 75 milyonluk ödenek gönderildi.

Okullarda ısınma sisteminde dönüşüm çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 2021 yılında 9 ilçede 25 okulda kalorifer sisteminden doğalgaza dönüşüm yapıldığını, 2022’de ise doğalgaz hattının bulunduğu 16 ilçede 218 okulda dönüşüm ihalesinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

2022 yılı için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ilk etapta 50 milyon TL daha sonra da 25 milyon TL toplamda 75 milyon TL ödenek gönderildiğini belirten Kaygusuz, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha konforlu ortamlarda eğitim ve öğretimlerine devam etmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin daha güvenilir ve rahat ortamlarda eğitimlerine devam edeceklerini kaydeden İl Müdürü Kaygusuz, “Erzurum’da bir yandan yeni okulların yapımı devam ederken, bir yandan bazı okullarımızın eksiklikleri, onarımları ve güçlendirmeleri büyük bir hızla devam ediyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha konforlu ve güvenli ortamlarda eğitim ve öğretimlerine devam etmesi bizim için çok önemli. Her zaman dediğimiz gibi yavrularımız bizim geleceğimiz, şartları ne kadar kolaylaştırırsak, başarılara bir o kadar kolay ulaşacaklarının farkındayız. Çetin kış şartlarının hâkim olduğu bu coğrafyada, doğalgaz dönüşümünün gerçekleştirilmesiyle birlikte okullarımızın fiziki imkânlarının iyileştirilmesi sağlanmış olacak. Ayrıca hava kirliliğinin önlenmesinde de büyük katkısı olacaktır. Çocuklarımıza, gençlerimize ve onları emanet ettiğimiz çok değerli öğretmenlerimize yapılan bu hizmet ve yatırımlar hayırlı uğurlu olsun. Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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