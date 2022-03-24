Erzurum baharda kara teslim Okulların 1 gün süreyle tatil edildiği Erzurum’da ulaşım güçlükle sağlanabiliyor

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent merkezinde okullar bugün de tatil edildi.

Kar yağışı Erzurum’un çevre illerle olan ulaşım ağını da etkilerken, dün gece Pasinler ve Aşkale ilçelerinde çok sayıda araç tipi nedeniyle yolda kaldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kent merkezinde cadde ve kaldırımlarda karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, meteoroloji çığ uyarısında bulundu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Iğdır çevresinde karla karışık yağmur ve kar diğer yerlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemizde görülecek buzlanma ve don olayından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Vatandaşlar, “Erzurum mart ayında kazma kürek yaktırdı. Memleket soğuk. Zorlanıyoruz. İnşallah sonu bereketli olur” diye konuştular.

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