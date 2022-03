Erzurum’a yeni Organize Sanayi Bölgesi müjdesi

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan zemin sorununun ardından yeni sanayi bölgesi için sürdürülen çalışmalar sonuçlandı. Erzurum’un 3. Organize Sanayi Bölgesi aziziye ilçesinde bulunan Şeker Fabrikasının karşısındaki askeri alan olacağı açıklandı.

Konuyla ilgili olarak bugün Ak Parti Erzurum İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken, Aziziye ve Yakutiye Belediye Başkanları, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı, Ak Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok yeni yer tahsisi yapılan Aziziye İlçesi Şeker Fabrikası karşısında bulunan askeri alanın Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yeri olarak be.lirlendiğini açıkladı.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, açıklamasında “Bir müjdemiz var dedik ve o müjdeyi sizler aracılığı ile Erzurumlu vatandaşlara duyuralım dedik. Erzurum’da 2.Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. Bu sanayi sitesinin zemininde teknik olarak tespiti yapılan ve beklenmeyen sıkıntı oluştu, sanayi bölgesine yatırım yapacak yatırımcıları ağırlamakta zorlanmalar oldu. İleride zeminde bir sıkıntı olur diye bir takım arayışlar içerisine girdik. Erzurum valisi, Erzurum milletvekilleri ile Ankara’da bir araya gelerek bir arayış içerisine girmiştik. 3.Organize Sanayi olabilir düşüncesi en uygun zemin olarak, Milli Savunma Bakanlığı’na ait yerleşkeyi Bakanlık yetkilileri ile görüştük ve uygun zemin olarak Aziziye İlçesinde Şeker Fabrikası karşısında bulunan askeri birliğin bulunduğu yer konusunda anlaşmalar sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı bizlere olan desteklerini esirgemediler.

1.5 milyon metre kare alan olarak anlaşmalar sağlandı. Şu an hali hazırda bulunan 1.Organize Sanayi Bölgesinin bir buçuk katı büyüklüğünde 100 sanayi parseli oluşacak şekilde anlaşmalar yapılarak tahsisi sağlandı. Bu araziyi almamızla birlikte Silahlı Kuvvetlerin mağdur olmaması adına da Çat Yolu üzerinde bulunan Özel Harekat ve Çevik Kuvvet binalarının yan tarafında 1 milyon metre karelik hazine arazisini Milli Savunma Bakanlığı’na tahsis etmiş olduk” diye konuştu.

“Erzurum’un acil ihtiyacı olan 3. Organize Sanayi Bölgemizin yerini almış olduk. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar paşa gerekli imzayı attı” diyen Altınok, “Cumhurbaşkanımızın bir hal yolu bulun konusunda çok büyük destekleri oldu. Teknik personeller yer fizibilitesi yaptılar. Erzurum Valisi Okay Memiş’in büyük gayretleri oldu. 9.Kolordu Komutanımızın büyük gayretleri oldu. Bizlerde hem fikir olduk ve böyle iş ortaya çıktı. Bizim şu an itibariyle 2.Organize Sanayi Bölgemiz bulunuyor. Yeni alınan yeri 2.Organize Sanayi Bölgesinin 3’ncü etabı olarak adlandırmak gerek bunu da söylemiş olayım. Hukuki prosedür olduğu için söylemek gereği duydum, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank beyin destekleri oldu” şeklinde konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise konuşmasında, “Beklenmedik bir zemin sorunu yani zeminde kayma tespit edilmişti, ileride sıkıntı yaşanmaması adına yeni bir yer arayışına girildi. Yeni oluşturulan alanda zemin ve alt yapı işlemleri olacak, 2022 yılı sonuna kalmadan çalışmalara başlanmış olacak. Bilindiği gibi günümüzde Devletler değil şehirler birbirleri ile yarışıyorlar. Sıkıntı konusunda yanı başımızda yaşanan Ukrayna krizi var, bunlardan örnek almalıyız. Gücünüz olmazsa sizleri ezip geçerler. AB ve NATO Rusya’ya dur diyemediler, var olan güçlerini gösteremediler" dedi.

Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise “1990 yıllarda Erzurum’a yatırım yapmak isteyenler Erzurum’a geldiler ve biz o yatırımcılara yardımcı olamadık. Bunu tekrar yaşamayalım. Bir hafta muhatap bulamadık. Yatırımcılar bizleri terk ettiler, neden bizleri terk ediyorlar gelen yatırımcılara sahip olamıyoruz . Yeni organize sanayi bölgemiz ile bu sorunu ortadan kaldıracağız. Yer tahsisi konusunda tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Yeni organize sanayi bölgesi son derece stratejik bir bölge. Erzurum için bir zaferdir. Şehrimize önemli bir kazanım olacak” dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan da “Bugün çok güzel bir haber aldık. Yeni organize sanayi bölgesi ilçemiz sınırları içerisinde askeri bölge olacağı kararı açıklandı. 1. Organize sanayi bölgesi de ilçemiz sınırları içindeydi. Batıya açılan kapı Azizeye yeni organize sanayi bölgesiyle yeni bir ivme kazanacak. Sanayi demek üretim, istihdam,. Ekonomi demek. Hem Erzurum için hem de ilçemiz için büyük bir kazanım olacak” diye konuştu.

