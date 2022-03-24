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Erzurum’da okulda çıkan kavgada ağabeyden karşı iddia: “Müdür yardımcısı değil, biz darp edildik” Birdal G.: “Babamın kafasında 15 tane dikiş var” “Müdür Yardımcısı bize sopayla saldırdı”

İHA

Erzurum’da okulda çıkan kavgada ağabeyden karşı iddia: “Müdür yardımcısı değil, biz darp edildik” Birdal G.: “Babamın kafasında 15 tane dikiş var” “Müdür Yardımcısı bize sopayla saldırdı”

Erzurum’da öğrenci ile ilgili şikayet iletilmek üzere okula çağırılan velilerin müdür yardımcısına saldırması olayında yeni iddialar ortaya çıktı. Velinin çıkan tartışmada kafasının yarıldığı ve 15 dikiş atıldığı öğrenilirken, öğrencinin ağabeyi videonun silinen diğer kısmında kendilerinin müdür yardımcısı tarafından darp edildiğini öne sürdü.
Olay, 22 Mart Salı günü Palandöken ilçesinde bulunan Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Emir G. adlı öğrenci okulda arkadaşıyla kavga etti. Bunun üzerine okula davet edilen ağabey Birdal G., amcasıyla birlikte gelerek kardeşi Emir’i hastaneye götürüp darp raporu aldı. O sırada okula çağırılan baba Fırat G. müdür yardımcısı Yakup Terzioğlu ile görüşmeye başladı. Daha sonra ağabey, amca ve baba yaşanan kavgadan dolayı okula polis çağırılmasını talep etti. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Okul polisinin de dahil olduğu kavga sonrası baba Fırat G. gözaltına alınarak tutuklandı.
Okul idaresi tarafından paylaşılan görüntülerde velilerin müdür yardımcısına saldırdığı ve araya girenlerin olayı sakinleştirdiği görülürken, ağabey Birdal G.’den çarpıcı bir iddia geldi. Birdal G., paylaşılan görüntülerin kesildiğini, görüntünün devamında müdür yardımcısının babasına sopayla saldırdığını ve kafasını yardığını öne sürdü. Darp raporu aldıklarını ve o ana dair fotoğrafları sakladıklarını belirten Birdal G., bilinenin aksine eğitimcilere zarar verme hedefinde olmadıklarını, tam tersine onların saldırdığını ifade etti.

"Biz eğitimcilerle kavga etmeye değil, çözüm bulmaya gittik"
Ağabey Birdal G., olayı şu sözlerle anlattı:
“Kardeşim bir öğrenciyle kavga etmiş. Okul müdürü bizi okula çağırdı. ’Siz bu çocuğu ne zaman okuldan alacaksınız?’ dediler. Babam işinden dolayı okula gelmedi. Ben ve amcam okula gittik. Yanımızda 3 yaşında yeğenimiz ve kardeşimle birlikte gidip darp raporu aldık. Okula döndüğümüzde babam da okula gelmişti. Bizi odasına aldı, kapıyı kilitledi. Babam ’Polisi neden çağırmıyorsunuz?’ diye sorunca kalkıp babama bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Müdür yardımcısı babamı ve amcamı darp ederek odadan çıkardı. Sonra masasının altından çıkardığı sopayla babama defalarca vurdu. Daha sonra arbede yaşandı ve ben de yaralandım. Servis edilen görüntülerde sadece biz darp ediyormuşuz gibi görünüyor. Oysa videonun devamında biz darp ediliyoruz. Ayrıca müdür yardımcısı kardeşime vuruyordu, ben hemen polisi aradım. Biz eğitimcilerle kavga etmeye değil, çözüm bulmaya gittik. Biz okulda darp edildik, biz mağdur olduk, ama sadece bizim darp ettiğimiz görüntüler paylaşıldı.”
Ağabey Birdal G., videonun devamının kamuoyu ile paylaşılmasını ve herkesin gerçekleri görmesini istediğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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