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Erzurum’da Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kadın Çalışmaları sempozyumu

İHA

Erzurum’da Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kadın Çalışmaları sempozyumu

Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kadın Çalışmaları Sempozyumu” düzenlendi.
Atatürk Üniversitesi’nin desteklediği ve ev sahipliğini üstlendiği Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kadın Çalışmaları Sempozyumu, 25’i yabancı katılımcı olmak üzere toplamda sekiz ülke ve 68 üniversiteden 172 bilim insanıyla gerçekleştirildi.
Sempozyumun açılış konuşmaları; Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün, Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selami Kılıç, sempozyum düzenleme kurulu adına Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel ve Doç. Dr. Ömer Subaşı tarafından yapıldı.
Akademik camiada kadın çalışmaları üzerine en geniş katılımla gerçekleştirilen sempozyumlardan biri olan programa, üniversitelerin haricince Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşundan bilim insanları da iştirak etti.
İki gün boyunca çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 32 oturumda tarih, edebiyat, sosyoloji, iktisat, sağlık, iletişim, medya, hukuk ve diğer sosyal bilim dallarında, birçok başlık altında kadın çalışmaları ele alındı.
Yoğun bir akademik sürecin gerçekleştiği, yeni ve özgün yaklaşımların ortaya konulduğu sempozyum, değerlendirme oturumuyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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