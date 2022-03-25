Çatıdan çığ gibi kar düştü; canlarını zor kurtardılar



Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da aynı cadde üzerinde 5 katlı iki apartmanının çatısında biriken kar, farklı zamanlarda çığ gibi yola düştü. O anlarda kaldırımda yürüyenlerin sağa, sola kaçışması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerindekiler panik yaşarken, karların üzerine düştüğü park halindeki bir otomobilde ise hasar oluştu.

Erzurum'da günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken kar ve buz sarkıtları, büyük tehlike oluşturuyor. Merkez Yakutiye ilçesinde iş yeri olarak kullanılan 5 katlı iki farklı binanın çatısında biriken kar, ısınan hava ile birlikte farklı zamanlarda çığ gibi yere düştü. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar, sağa sola kaçışarak karın altında kalmaktan son anda kurtulurken, park halindeki bir otomobil ağır hasar gördü. Yaşanan olay, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, tavanı çöken ve ön camı kırılan otomobil çekiciyle sanayiye götürüldü.

İki gün aralıksız yağış sonrası çatılarda çok fazla kar biriktiğini söyleyen esnaf Ersin Yıldırım, "Birbirine yakın iki binanın çatısından farklı zamanlarda yere çığ gibi kar döküldü. Birinde 4 kişi diğerinde ise bir kişi dökülen karların altında kalmaktan kaçarak son anda kurtuldu. Ancak park halindeki bir otomobilde ağır hasar oluştu. Otomobilin içerisinde kimsenin olmaması da can kaybını önledi. Bugünlerde saçak altlarında yürürken çok dikkatli olmalıyız" diye konuştu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´ndan yapılan açıklamada, ev ve iş yeri sahiplerinin çatılarında insan hayatını tehdit edecek kar birikintisi ve buz sarkıtlarının oluşması üzerine kendilerine bilgi verilmesini istedi. (DHA)FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2022-03-25 12:22:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.