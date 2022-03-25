Oltu’da kurtuluş coşkusu Salonda yapılan etkinlikte sadece protokolün katılması dikkat çekti

Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasıyla devam etti. Ardından Oltu Kaymakamlığı konferans salonuna geçildi.

Oltu İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu kusursuz sayılabilecek kurtuluş programı icra edildi.

Oltu’nun Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümü nedeni ile bir konuşma yapan Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı “Oltululara çok yakında büyük müjdem var” dedi. Başkan Taşçı, Oltu’ya iki yıl içerisinde 17 fabrika yapılacağını belirterek “Biraz daha sabrederek zor günleri geride bırakarak refah yaşayacağız inşallah” diye konuştu. Oltu yatırım yapan işadamlarına teşekkür eden Başkan Taşçı “Rabbim bir daha milletimize kurtuluş günü yaşatmasın” dedi.

İlçe genelinde yarışmada dereceğe giren öğrencilere Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı ödüllerini verdiler.

Daha sonra Oltu’daki Müzik Öğretmenleri ve öğrencilerin oluşturduğu koro salondakilerin büyük beğenisini toplayan müzik dinletisinin ardından kutlama programı sona erdi.

Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlama programının salonda kutlaması vatandaşlardan tepki aldı.

Programa Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Ekrem Önder Uyar, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, Oltu Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin,Oltu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, Jandarma Komutanı Ethem Gökboğa, Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Oltu Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Ufuk Atmaca,Kurum ve Kuruluş Amir ve Müdürlerinin yanı sıra Oltu Ak Pati İlçe Başkanı Eftal Gülcü, İyi Parti İlçe Başkanı Hikmet Dağ, MHP İlçe Başkanı Mehmet Coşkun, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Abdulrezak Aydemir ve Saadet Partisi İlçe Başkanı Mahmut Gürsoy katıldı.

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