BB Erzurumspor’da Balıkesirspor hazırlıkları

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TFF 1. Ligde mücadele eden BB Erzurumspor iki haftalık deplasman maratonuna çıkıyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 30.hafta deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, nezaretinde çalışmalarını sürdüren BB Erzurumspor, kulüp tesislerinde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman 5'e 2 pas oyunuyla devam etti.

4 Nisan 2022 günü oynayacağı maçın ardından mavibeyazlılar 31. haftayı bay geçirecek. BB Erzurumspor ligin 32. haftasında yine deplasmanda oynayacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

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