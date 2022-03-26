ETÜ’de Kaymakamlık mesleği konuşuldu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARPAM) tarafından düzenlenen Kariyer Günleri çerçevesinde “Kaymakamlık Mesleği” adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Erzurum Yakutiye Kaymakamı Murat Öztürk’ün konuşmacı olarak yer aldığı programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören çok sayıda öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda düzenlenen söyleşide üniversite günlerinden mesleğe başladığı döneme kadar yaşadığı tecrübeleri gençlerle paylaşan Öztürk, kimlerin kaymakam olabileceğini, mesleği yapmak isteyen adayların sınava nasıl çalışması gerektiğini ve adayları mülakat sürecinde nelerin belediğini anlattı.

Söyleşi, soru cevap bölümünün ardından Rektör Çakmak’ın Kaymakam Öztürk’e plaket taktim etmesiyle sona erdi.

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