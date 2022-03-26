YÖK Başkanı Özvar: “Araştırma üniversiteleri destek programı için ilk adımlar atıldı” Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri toplantısı gerçekleşti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar öncülüğünde düzenlenen Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na katıldı.

Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya YÖK Başkanı Özvar’ın yanı sıra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Üyeleri ile 3’ü vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 23 Araştırma Üniversitesi rektörü ve ilgili rektör yardımcıları katıldı.

Açılış konuşmasına, yükseköğretim kurumlarının Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, bilgi ve teknoloji birikiminin oluşturulmasında öncü birer kurum olmalarını arzu ettiklerini dile getirerek başlayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Türkiye Cumhuriyeti; ülkenin insan kaynağının niteliğini artırmak ve genç nüfusla birlikte artan yükseköğretim talebine karşılık vermek için son yıllarda yükseköğretime yurt sathında erişilebilir kılmıştır. Dahası Türkiye, öncelikli hedefleri bakımından nitelikli bilgi üretmek ve bunun ekonomik getirilerini güvence altına almak istemektedir. Ülkemizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade ile hem üniversitelerin kalitesini hem de uluslararası rekabet gücünü artırmak için yükseköğretime yönelik mali destek programlarını zenginleştirmiştir. Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, bilgi ve teknoloji birikiminin oluşturulmasında öncü birer kurum olmalarını arzu ediyoruz. Bu vasıflarıyla da küresel bilgi toplumunun saygın bir üyesi haline gelebileceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Araştırma üniversitelerinin her yıl performans değerlendirmesi sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kaynak tahsis edileceğine dikkat çeken Özvar, "Kalkınma planlarında yükseköğretim kurumlarına ilişkin yer alan hedefler bizim için önem arz etmektedir. Bu çerçevede, üniversitelerin yüksek katma değerli çıktılar üretimini desteklemek ve kapasitelerini geliştirmek için gayret sarf ediyor ve ülkemizin ihtiyaçlarını gözetiyoruz. Bu çerçevede 11. Kalkınma Planında yer alan öncelikli alanların yanı sıra yetkin oldukları sağlık, ileri teknoloji ve sosyal bilimler alanlarıyla da eşleştirilmeleri yapılan istişareler sonucunda olgunlaştırılmıştır. Tüm bu çalışmaların yanında, programda üniversitelerin araştırma kapasitelerinin artırılmasına yönelik özel destek programları sağlanması konusunda, bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımızla çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik. Nitekim bu verimli görüşmeler sonucunda, 17 Mart 2022 tarihinde YÖK’te Strateji ve Bütçe Başkanımızla imzaladığımız protokolle Araştırma Üniversiteleri Destek Programını hayata geçirme yolunda ilk adımı atmış olduk. Bu vesileyle, bir kez daha araştırma üniversitelerine sağlamış olduğu cömert destekler dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a üniversiteler adına teşekkür etmek isterim. Bu adımın özellikle araştırma üniversiteleri niyet ve girişimlerin de doğrudan hayata geçirildiği bir uygulama olması açısından önemini vurgulamak gerekiyor. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Mandal: “İnsan kaynağının gelişiminde üniversitelerimize önemli görevler düşüyor”

Toplantıda konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise üniversitelerde araştırma yönetiminin önemine değinerek, Araştırma Üniversitelerine ayrılmış özel kontenjanların olduğunu belirterek, "İnsan kaynağının gelişiminde, araştırma üniversitelerinden beklentimiz, daha fazla lisans öğrencisinin sürece dâhil olması. Bununla ilgili programlarımız var. Türkiye'deki liselerden 35 bin öğrencimiz Lise Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışmasına başvuruyor, 35 bin öğrencimiz ortaokuldan başvuruyor ama üniversitelerden bin başvuru var. Üniversitedeki öğrencilerimizden böyle bir çekingenliğimiz var, bunu artırmaya çalışıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Gündoğan, yapılan eşleşmelerin önemini anlattı

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ise 17 Mart 2022'de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İşbirliği Protokolü ile ilgili bilgiler aktardı. Gündoğan, araştırma üniversitelerinin 11. Kalkınma Planında yer alan öncelikli alanlarının yanı sıra yetkin oldukları Sosyal, Sağlık ve Fen/Mühendislik odak alanlarında yapılan eşleştirilmelerine ilişkin sonuçları açıklayarak, bunun önemini anlattı.

Rektör Çomaklı: “Eğitimöğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal hizmet faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise “65 yıllık geçmişi, bilimsel çalışmaları, araştırmaları ve ülke yükseköğretimine sağladığı katkılar ile kadim bir eğitim merkezi olan Atatürk Üniversitesinin, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesiyle başlatmış olduğu değişim sürecinin Araştırma Üniversitesi misyonuyla yeni bir boyut kazandığını belirterek bu doğrultuda bilimsel ve akademik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı ile Araştırma Üniversitesi ilan edilen 20 devlet ve 3 vakıf üniversitesinin eğitimöğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal hizmet faaliyetlerini yoğun ve etkin bir şekilde devam ettirdiğini aktaran Rektör Çomaklı, “Araştırma üniversitelerinin araştırma ve inovasyon ekosistemini destekleyecek yeni bilgi ve teknolojilerinin geliştirilmesi, alanında yetkin uzmanlar, bilim insanları ve araştırmacıların yetiştirilmesi, misyonları çerçevesinde üstlenmiş oldukları öncü rol ve sorumlulukları çerçevesindeki çalışmaları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından desteklenmektedir. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile araştırma üniversitelerine her yıl performansa dayalı kaynak aktarımı yapılacak olması, araştırma üniversitelerimizin yönetimlerini ve araştırmacılarımızı teşvik ve motive edecek, uluslararası rekabet gücümüzü artıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ülke yükseköğretimine vermiş olduğu desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Başkanımıza, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanımıza, YÖK Üyelerimize ve bu sürecin olumlu bir şekilde yürütülmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyor, toplantı vesilesiyle çizilen yol haritasının ülkemize ve üniversitelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

YÖK Başkanlığının değerlendirmeleri neticesinde Atatürk Üniversitesi, 11. Kalkınma Planında yer alan sektör başlıklarından Kimya ve Gıda Arz Güvenliği alanlarında eşleştirmesi gerçekleştirildi. Ayrıca odak alanlarından Sağlık alanında Klinik AraştırmalarAşı, Fen/Mühendislik alanında Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler, Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri ve Yapay Zekâ Teknolojileri alanlarında ve Sosyal alanında ise İktisat ve Eğitim alanlarında Atatürk Üniversitesi yetkinliğini kanıtlayarak eşleştirmelerde yer aldı. Toplamda 15 alanda eşleştirmesi gerçekleşen Atatürk Üniversitesi, devlet araştırma üniversiteleri arasında en fazla alanla eşleştirmesi gerçekleşen ilk 5 üniversite içinde yer aldı.

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