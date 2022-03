Tek gözüyle 6'ncı şampiyonluk

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nca (GSDF) Erzurum'da düzenlenen Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası'nda, Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü'nün tek gözlü atı 'Dadaş', 6'ncı kez şampiyon oldu. Henüz daha tayken ahırda batan çivi nedeniyle sol gözünü kaybeden 12 yaşındaki 'Dadaş', 400 metrelik parkuru tamamlayarak birinci oldu. Kulüp Başkanı Hatem Yıldırım "Bu at, yarıştığı sürece kimse şampiyon olamayacak" dedi.

Yakutiye ilçesi, Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda düzenlenen Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası'na, Türkiye'nin dört bir yanında 52 atlı kızakçı katıldı. 2'si kadın 6 hakemin yönettiği şampiyonada, heyecanlı anlar yaşandı. Başlangıç çizgisinde atlı kızakları bir araya getirilen ve tek tek çıkış verilen sporcular, 400 metrelik etapta bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşabilmek için yarıştı. 30 santimetrelik kar üzerindeki yarışmanın finalini; Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü'nden Emircan Övücü'nün jokeyliğini yaptığı 'Dadaş' kazandı. Sol gözü görmeyen 'Dadaş', 400 metrelik parkuru 24 saniyede tamamlayarak 6'ncı kez şampiyon oldu. Candadaşlar Atlı Spor Kulübü'nden İsrafil Diyarbakır 2'nci, Çayırtepe Atlı Spor Kulübü'nden Murat Aydın ise 3'üncü oldu.

'PİSTİ DE YARIŞLARI DA BİLİYOR'

Şah Dadaş Altı Spor Kulüp Başkanı Hatem Yıldırım, 'Dadaş'ın 6 yıldır kendilerini gururlandırdığını, henüz tayken sol gözünü kaybettiğini, nakil için uğraştıklarını belirtti. 'Dadaş'ın pistlerde kupalara ambargo koyduğunu ifade eden Yıldırım, "Dadaş, pisti de yarışları da biliyor. Bu at, yarıştığı sürece kimse şampiyon olamayacak" dedi. Jokey Emircan Övücü de 6'ncı kez şampiyon olduklarını dile getirdi.

'BU SPORU YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Geleneksel Kızak ve Atlı Kızak As Başkanı Günal Genç de pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan şampiyonaya 52 atlı kızakçının katıldığını söyledi. Atlı kızağın atalardan kaldığını söyleyen Genç, "Bu sporu yaşatmak, gelecek nesillere ulaştırmak için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz" dedi. Yarışma sonunda kupalarını alan biniciler, cirit sahasında zafer turu attı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-03-27 10:43:12



