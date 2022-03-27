İşinden istifa edip, mal varlığını sattıktan sonra cinayeti işlemiş İşlediği cinayette cesetler kokmasın diye evi 4 gün boyunca havalandırmış

Erzurum’da 4 gün önce eski kocası tarafından öldürülen anne ve kızı bugün son yolculuğuna uğurlandı. Eski eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren cani kocanın cinayeti planladığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana gelen olayda, ESKİ Genel Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Erdal K. (51), boşandığı eşi Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba K.'yı (30) 22 Mart tarihinde bıçaklayarak öldürdü. Çifte cinayetin ardından kaçan Erdal K., dün akşam Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Erdal K.'nın 4 gün önce işlediği çifte cinayeti itiraf etmesinin ardından polis söz konusu eve gitti. Ayşe İşlek ve Tuba

K.'nın cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan işlemlerin ardından anne ve kızı bugün ikindi namazını müteakip Yıldız Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede konuşan Ayşe İşlek’in kardeşi Kadir İşlek, “Acımız büyük. Ablam ve yeğenimi 4 gün önce katledip dün de teslim olmuş. Öyle haberimiz oldu bizim de. Şiddetin büyüğünü görüyorlardı. Boşandığı halde rahat bırakmadı kız kardeşimi ve yeğenimi. 3 çocuğu var. Acımız çok büyük” dedi.



"Cinayetten sonra evde beklemiş”

Cinayetin planlı olduğunu ifade eden İşlek, “Anladığımız kadarıyla planlı olmuş bu cinayet. Mal varlığını devretmiş, bazı yerlere olan borçlarını kapatmış, 'Bir daha beni göremeyeceksiniz' demiş, cinayeti işlemiş. Eve gidiyor camları açıyor, cesetler kokmuş, o şekilde evi havalandırıyor. Bazı komşular evin camlarını açık bırakmış. 12 gün önce istifa ediyor. Hepsinin planını yapıyor. En sonunda da kardeşimi ve yeğenimi canice katlediyor” diye konuştu.

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