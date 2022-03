MHP İl Başkanı Karataş Tortum’da

İl ve ilçe teşkilatıyla birlikte Tortum ilçesine çıkarma yapan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşların MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’ye selam gönderdiği görüşmelerde ülke birlikteliği için atılan adımların yakından takip edildiğine vurgu yapıldı.

Yoğun çalışmalarına ara vermeden devam eden ve her kesimden taktir toplayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş son olarak Tortum ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Tortum İlçe Başkanı İlhan Uzun, MHP Meclis Üyeleri, MHP İl yönetim kurulu üyeleri, İlçe başkanları, İlçe yönetimi ve çok sayıda teşkilat mensubunun katılımı ile yapılan istişare toplantısında gündeme dair konulara değinen Karataş “ ülkemizin daha güzel yarınlara ulaşması için nefessiz çalışmaya ve güçlü yürümeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların ve esnafın sorunlarını not ettiklerini ve çözüm için yoğun uğraş vermeyi sürdüreceklerini dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “ MHP her zaman ülke yönetimi için hazırdır. Her durumda sorun çözebilecek kabiliyeti bünyemizde taşıyoruz. Şehrimizin sorunları için de esnafımız ve vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Bu bizim görevimiz ve bunu yapmak zorundayız. Teşkilâtımızla birlikte şehrimizin bütün sorunlarını masaya yatırıyor ve çözüm için gerekli adımları atıyoruz” sözlerine yer verdi.

