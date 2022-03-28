Aşkale'de kar üstünde cirit nefes kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşkale'de kar üstünde cirit nefes kesti

İHA

Aşkale'de kar üstünde cirit nefes kesti

Erzurum'un Aşkale ilçesinde kurulan Cirit Kulübü görkemli bir açılış ile faaliyetlerine başladı. Kar üzerinde oynana cirit müsabakası adeta nefes kesti.
Aşkale'de yeni kurulan Mert Dadaş Atlı Spor Kulübünün açılışı münasebetiyle düzenlenen dostluk maçı izleyicileri adeta mest etti. Aşkale Mert Dadaş Atlı Spor ve Okçuluk Kulübü ile geçen yıl Türkiye birincisi olan Erzurum Şengül Atlı Spor ve Okçuluk Kulübü arasında açılışa özel bir müsabaka tertip edildi.
Müsabakayı İlçe Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Turan, Yeşil Bursa Atlı Spor ve Okçuluk Kulübü başkanı Muharrem Kılıç ve çok sayıda vatandaş izledi.
Aşkale Mert Dadaş Atlı Spor ve Okçuluk Kulübü başkanı İrfan Polat kulübün kurulmasına desteklerinden dolayı, Belediye Başkanı Yaptırmış, Cumhuriyet Başsavcısı, Yeşil Bursa Atlı Spor Kulübü başkanına ve İHA Aşkale Muhabiri Celal Dilsiz'e birer plaket takdim etti.
Dostluk içinde geçen müsabaka oldukça zevkli Çekişmeli geçerken izleyicilerden tam not aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP İl Başkanı Karataş Tortum’da
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karataş Tortum’da
Eski eşi ile kızının katili: Mutfaktan bıçağı alıp, her ikisine de vurdum
YEREL HABERLER Eski eşi ile kızının katili: Mutfaktan bıçağı alıp, ...
İşinden istifa edip, mal varlığını sattıktan sonra cinayeti işlemiş İşlediği cinayette cesetler kokmasın diye evi 4 gün boyunca havalandırmış
YEREL HABERLER İşinden istifa edip, mal varlığını sattıktan sonra ...
Demircan güven tazeledi
YEREL HABERLER Demircan güven tazeledi
Tek gözüyle 6'ncı şampiyonluk
YEREL HABERLER Tek gözüyle 6'ncı şampiyonluk
Doktor başkan genç doktor adaylarıyla kahvaltıda buluştu Öğrenci saz çaldı dekan ve başkan eşil etti
YEREL HABERLER Doktor başkan genç doktor adaylarıyla kahvaltıda ...
Erzurum’da 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Erzurum’da 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
4 gün önce eski eşi ve kızını öldürüp, bugün teslim oldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 4 gün önce eski eşi ve kızını öldürüp, bugün teslim ...
4 gün önce eski eşi ve kızını öldürüp, bugün teslim oldu
YEREL HABERLER 4 gün önce eski eşi ve kızını öldürüp, bugün teslim ...
4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, bugün polise telim oldu Çifte cinayet işleyip 4 gün sonra itiraf etti
YEREL HABERLER 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, bugün ...
Atakan Alaftargil Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığına aday oldu
YEREL HABERLER Atakan Alaftargil Türkiye Kayak Federasyonu ...
Liseli öğrenciler otizmliler için koştu
YEREL HABERLER Liseli öğrenciler otizmliler için koştu
Karla mücadele ekipleri mahsur kalan sürü için seferber oldu Hasta kadın için yola çıkan ambulans karla mücadele ekiplerinin yardımıyla köye ulaşabildi
YEREL HABERLER Karla mücadele ekipleri mahsur kalan sürü için ...
YÖK Başkanı Özvar: “Araştırma üniversiteleri destek programı için ilk adımlar atıldı” Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Özvar: “Araştırma üniversiteleri destek ...
ETÜ’de Kaymakamlık mesleği konuşuldu
YEREL HABERLER ETÜ’de Kaymakamlık mesleği konuşuldu
Tekman’da yolda kalan araçlar kurtarıldı Hayvanlar belediye ekiplerinin çabası ile suya ve yeme kavuştu
YEREL HABERLER Tekman’da yolda kalan araçlar kurtarıldı Hayvanlar ...
Bedir, “Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprümüzdür”
YEREL HABERLER Bedir, “Yaşlılarımız dün ile bugün arasında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.