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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oltulular Derneğinde Hakan Demir üçüncü kez başkan seçildi

İHA

Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 11. Olağan Genel Kurulunda Hakan Demir ile yola devam dedi üçüncü kez dernek başkanlığına seçildi. Demir'in ilk mesajı: "Yeni yönetim kurulumuzla canla başla şirin ilçemiz Oltumuzun kalkınması için çalışmak hemşehrilerimizin her zaman yanlarında olmak " oldu.

Oltulular Derneğinde Hakan Demir üçüncü kez başkan seçildi

Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 11. Olağan Genel Kurulunda Hakan Demir ile yola devam dedi üçüncü kez dernek başkanlığına seçildi. Demir’in ilk mesajı: “Yeni yönetim kurulumuzla canla başla şirin ilçemiz Oltumuzun kalkınması için çalışmak hemşehrilerimizin her zaman yanlarında olmak ” oldu.
Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı. Hakan Demir, bir kez daha dernek başkanlığına seçildi. Yakutiye İlçesi Pelit Meydanı’ndaki dernek binasında gerçekleşen kongrede tek liste ile seçime gidildi ve Hakan Demir üçüncü kez dernek başkanlığı görevine getirildi. Oltulular Derneğinde güven tazeleyen ve üçüncü kez Oltuluların teveccühü ile dermek başkanlığa seçilen Demir, tüm gaye ve amaçlarının Oltu’yu daha çok tanıtmak ve Oltu’nun gelişimine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Oltu’ya yakışır bir şekilde yönetim olacaklarını ve Oltu’yu her platformda layığı ile temsil eden bir yönetim anlayışı ile hareket edeceklerinin altına çizen Demir, başkanlık görevini yeniden kendisine tevdi eden tüm hemşehrilerine teşekkür etti.
Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yeni Yönetimi şu isimlerden oluştu:
Hakan Demir (Başkan), Recayi Varol (Başkan Yardımcısı), Mahir Murat Cengiz (Genel Sekreter), Ayhan Yarar (Muhasip), M.Hanifi Fidan (Yönetim Kurulu Üyesi), Güven Yavuz (Yönetim Kurulu Üyesi), İbrahim Züngür (Yönetim Kurulu Üyesi)
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Erdal Aydoğan, Erkan Köseoğlu, Ayhan Doğan, Emirhan Cengiz, Emrah Ceylan ,Nurettin Küçük, Murat Ergün ’den oluştu.
Denetleme Kurulu Asil Mehmet Şahin (Başkan), İ. Hakkı Akpınar ve Zafer Yılmaz’dan oluşurken, Denetleme Kurulu Yedek listesinde Ersan Köseoğlu, Barış Mutlu Özdoğan ve Mustafa Aygün yer aldı.

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