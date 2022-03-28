Erzurum şehir hastanesi gücüne güç katıyor

Erzurum Şehir hastanesi çok amaçlı konferans salonunda düzenlenen bir törenle akademik çalışmalarını tamamlayarak Doçentliğe yükselen Doktorlara cüppe giydirildi.

Törene İl sağlık Müdürü Gürsel Bedir Hastane idaresi, hastane çalışanları ve akademik yükselim gösteren Hekimlerin aileleri katıldı.

Törende Hastane Başhekimi Dr.Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör ve İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir birer konuşma yaptılar.

Konuşmasında Başhekim İbrahim Hakkı Tör: “Unutulmamalıdır ki biz hekimler ve sağlık çalışanları insan hayatının kıymetini en iyi bilen insanlarız. Bir canı kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olarak bizler milletimiz uğruna zaman ve koşul mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışmakta, zor ve meşakkatli bir görevi icra etmekteyiz. Milletimize verdiğimiz sözümüz o dur ki; bizler insanımızı yaşatmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevlerimizin başında olmaya hep devam edeceğiz ve bu uğurda insanlığın hizmetkarı olacağız” dedi.

Başhekim İbrahim Hakkı Tör Erzurum Şehir Hastanesinde akademik personellerin Kalp ve Damar cerrahisi, Patoloji, Dahiliye, Çocuk hastalıkları, Biyokimya ve Mikrobiyoloji, Yeni doğan, Beyin cerrahı, Genel cerrahi, Üroloji, Ortopedi, Anestezi, Enfeksiyon hastalıkları, Acil tıp ve Nükleer tıp dallarlında olduğunu Hastanenin sağlık alanında teknolojik üstünlüğünün çok üst boyutlarda olduğunu ilerleyişin teknolojik ilerlemenin yanında bu gün burada tebriğini yapılan doktorların akademik yükselişleri ile devam ettiğini söyledi.

Tör, Erzurum şehir hastanesinin pandemi süreci atlatıldıktan sonra Bölge halkına ve yurtdışından gelen turist hastalara daha iyi hizmet vermek için hastane bünyesine sırasıyla kattığı kanseri nokta atışı ile tedavi eden bir adet Tomoterapi cihazı yürüme yetisini bir şekilde kaybetmiş hastaların yürümesini kolaylaştırıcı Robotik yürüme cihazı ve cerrahi müdahaleler de doku zedelenmesini minimal seviyeye çekerek ameliyatlar yapan davinci robotu ile Türkiye de ve yurtdışında söz sahibi olan hastaneler içerisine girdiğini söyledi.

Başhekim Tör; “Hastanemizde akademik çalışmalarını tamamlayarak Doçentliğe yükselen arkadaşlarımı tebrik ediyor hayırlı olsun diyorum” dedi.

İl sağlık Müdür Gürsel Bedir ise yaptığı konuşmada; “Öncelikle ülkemizin birlik ve bütünlüğü için canlarını veren Şehitlerimizi rahmetle anıyorum İçinde bulunduğumuz zaman itibarı ile aldığımız önlemler çerçevesinde siz değerli çalışanlarımızın üstün gayret ve çalışmaları neticesinde bir normalleşme sürecine girdik bu mihmalde bu gün sizlerle bu salonda bir araya gelip akademik yükselim göstererek Doçentliğe yükselen hekim arkadaşlarımızın cüppe giyme törenine katılma imkanı bulduk.

Pandemi sürecinde vermiş oldukları kimi evinden uzak kalarak kimi hayatının bir çok sosyal yanını arka plana atıp görev yaparak insanlarımıza sağlık hizmetini en üst derecede fedakarane emek vererek çalışan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

“Dünyadaki en saygın ve kadim mesleklerden biri doktorluktur. Sonsuza kadar da öyle olacaktır. Hayatımızın her anında doktorlarımıza ihtiyacımız vardır. Malzemesi insan olan mesleğinizde, her türlü duyguyu barındıran insanlarla Çalışmalarınızda başarılar diliyor, Doçentliğe yükselen hekimlerimizi kutluyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Doçentliğe yükselen Hekimlere Hocaları tarafından cüppe giydirilerek hediyeler verildi.

4 Hekimin daha akademik unvan alması ile hastanede; 8 Profesör, 9 Doçent ve 13 Doktor Öğretim üyesi olmak üzere akademik ünvanlı doktor sayısı 30 a yükseldi.

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