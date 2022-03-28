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Aydemir’den Dadaşlarla AK Vefa buluşması Aydemir: ‘Ak Hareketin anahtar kelimesi Vefa’dır’ Aydemir Mahallebaşılılara seslendi

İHA

Aydemir’den Dadaşlarla AK Vefa buluşması Aydemir: ‘Ak Hareketin anahtar kelimesi Vefa’dır’ Aydemir Mahallebaşılılara seslendi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, hafta sonu Erzurum Saha Çalışmaları çerçevesinde ‘AK Vefa’ buluşmalarına katıldı, Yakutiye Mahallebaşı, Yeğenağa, Kadana Mahallesi esnafı ve sakinleriyle bir araya geldi. STK istişareleri çerçevesinde Şenkayalılar Derneği’ni ziyaret etti.
Saha Çalışması
Palandöken ilçesinde Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve AK Parti İlçe Bşk. Haktan Ömeroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Sandık Danışma Meclisine katılan Milletvekili Aydemir,2023 seçimleri odağında değerlendirmelerde bulundu.
STK buluşmaları
Erzurum’da "Kadın ve Medeniyet Sempozyumuna iştirak eden Milletvekili Aydemir ve AK Parti yöneticileri, Şehit Polis Memuru Birol İli’nin ailesini ziyaret ederek İli Ailesinin acısına ortak oldu, taziyelerini sundu.
Mahallebaşında Ak Buluşma
Milletvekili Aydemir’in Yakutiye İstişareleri Saha buluşmalarında ilk ziyaret adresi Mahallebaşı oldu. AK Parti Yakutiye İlçe Başkan Recep Aydın ve yönetim kurulu üyeleri ile AK Parti İl Başkan Yardımcısı Salih Yeşilkent’le birlikte, büyük çoğunluğu Karayazı, Horasan, Tekman, Hınıs’tan olan Mahallebaşı’nda saatler süren ve yüzlerce iştirakin olduğu dertleşme toplantısı gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, katılımcılara seslendi.
Gündem’de Küresel Kriz Vardı
Ülke, bölge ve ile ait sosyoekonomik gelişmeler, siyasi süreç hakkında bilgilendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, küresel çaplı gıda tedarikinde yaşanan sorunların yol açtığı fiyat artışı, salgın sürecinin ekonomide yol açtığı kırılganlık, Ukrayna krizi ile birlikte ortaya çıkan yeni problemleri aktardı.
Aydemir Soruları Cevaplandırdı
Katılımcıların gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Milletvekili Aydemir, üretim ekonomisinin önemine vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tokat’ta gerçekleştirdiği tarım kesim buluşmasındaki tespitlerini paylaştı, üretime yoğunlaşma çağrısı yaparak, bu odakta her türlü desteğin devam edeceğini söyledi.
Mahallebaşılılardan Erdoğan’a Vefa
Milletvekili Aydemir ve AK Parti heyetine tespit, öngörü ve sorunlarını aktaran Mahallebaşı sakinleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaydettiği tüm meselelere çözüm odaklı yaklaşımlar ve eser siyasetinden memnun olduklarını belirterek, mevcut problemleri giderecek tek kadronun AK Parti olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm sorunları gideceğine inandıklarını aktardılar
Yegenağa, Kadana, Eminkurbu’da Esnafı Ziyareti
Milletvekili Aydemir, AK Parti Yakutiye İlçe Başkan Aydın ve yönetim kurulu üyeleri ile AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yeşilkent’le daha sonra Mahallebaşı hinterlandında yer alan Yegenağa, Kadana, Eminkurbu’da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüşerek ‘memnuniyet’ odaklı durum tespitinde bulundu.
‘Ramazan huzuru’
Milletvekili Aydemir’le Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duydukları saygıyı paylaşan vatandaşlar, hayata geçirilen yatırımlar ve 20 yılda gerçekleştirdiği eserler ve ortaya koyduğu reformlardan dolayı Erdoğan’a minnettar olduklarını belirttiler. Vatandaşların ortak beklentisi, temel gıda maddelerindeki fiyat artışının önlenmesi ve Ramazan ayının huzurla geçirilmesi oldu.
Aydemir Ak Parti Vefa Buluşmalarına Katıldı
Milletvekili Aydemir Yakutiye çalışmaları sonrasında AK Parti il Teşkilatınca gerçekleştirilen Vefa buluşmalarında yer aldı. Milletvekili Selami Altınok, İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte AK Parti’de 22 yıllık süreçte görev almış yöneticilerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ‘Ak Partinin vefa temeli üzerine bina edilmiş bir davayı ifade ettiğini belirterek, ‘AK Dava değerlere sadakat, onları hayata geçirenlere vefayı ön görür. ‘ dedi.
Aydemir’den Şehit Ailesine Ziyaret
Milletvekili Aydemir Yakutiye etabındaki saha çalışmaları sonrasında Palandöken ilçesine yoğunlaştı. AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Belediye Başkanı Muhammed Sunar ve AK Parti yöneticileriyle birlikte Bingöl şehidi Polis Memuru Birol İli’nin babası ve kendisi gibi polis memuru kardeşine taziye ziyaretinde bulundu. Aydemir, ‘Duamız, şeref sayfamıza adı şanla yazılan şehidimizle cennette buluşmaya inşaallah.’ dedi.
Sandık Danışma Meclisi Toplantısı
Palandöken, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Sandık Danışma Meclisine iştirak eden AK Heyet, 2023 seçim süreci, seçimlere AK Yaklaşım odağında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Milletvekili Aydemir, ‘Seçimlerin isimsiz kahramanı sandık başkanlarımızla kucaklaştık. İlçe Başkanımız Haktan Ömeroğlu başta olmak üzere teşkilatımızı disiplin ve özveriyle başarıya kilitleyen kardeşlerimize minnettarız. ‘ kaydını düştü,
Şenkayalılar Derneği Ziyareti
Milletvekili Aydemir’in hafta sonu çalışmalarının son adresi Şenkayalılar Derneği oldu. Palandöken Belediye Başkanı Sunar ve İlçe Başkanı Ömeroğlu ve AK Parti yöneticilerinin katıldığı ziyarette Dernek Başkan Fatih Şara ve yöneticilerle buluşan Milletvekili Aydemir, AK Partinin ilçe odaklı yaklaşımını anlattı,
Şenkaya’ya ait değerler ve güncel gelişmelerin konuşulduğu buluşmada Dernek Başkanı Şara, Şenkayalıların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Davaya bağlılıklarını vurguladı, ilçenin son 20 yılda kaydettiği sosyal ve ekonomik gelişmelerden dolayı minnettarlıklarını iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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