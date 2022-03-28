Aşkale’de muhtarlara seminer

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Aşkale ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Mera ve Arıcılık hakkındaki valilik genel emri konusunda ilçe muhtarlarına seminer verdi.

Aşkale Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Turan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Kalkan, Muhtarlar, arıcılar, ve vatandaşlar katıldı.

Seminerde ilçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Kalkan konuya ilişkin Valilik Genel Emri'ni katılımcılara slayt eşliğinde anlattı.

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