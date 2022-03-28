Ağaçlar kitap açtı

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Erzurum Yakutiye Sabancı Ortaokulu 8C Sınıfı öğrencileri, 58. Kütüphane Haftası nedeniyle Uzman Türkçe Öğretmenleri Emine Behiye Polat Kütük rehberliğinde okul bahçesindeki ağaçlara hediye kitaplar astılar.

Kardeş okul Sabancı İlkokulu 1A Sınıfı öğrencilerini bahçelerine davet ederek küçük kardeşlerine ağaçlardaki kitapları hediye ettiler. Okul Müdürü İhsan Akpınar ve Müdür Yardımcısı Burhan Akmaz'ın da destek verdiği etkinlikte çocuklar çok mutlu oldular. 1A Sınıfı Öğretmeni Hilmi Tuğrul bu güzel etkinlik için okul idaresine teşekkür etti.

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