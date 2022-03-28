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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERVAK TSM korosu alkış topladı

İHA

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) tarafından oluşturulan Türk Sanat Müziği (TSM) korosunun verdiği konser, alkış topladı. İlk kez sahneye çıkan her meslekten ses ve saz sanatçısının heyecanı, izleyicilere yansıdı. Konser sırasında koroda yer alan ev kadını Belgin Sis, kısa süreli baygınlık geçirdi.

ERVAK TSM korosu alkış topladı

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) tarafından oluşturulan Türk Sanat Müziği (TSM) korosunun verdiği konser, alkış topladı. İlk kez sahneye çıkan her meslekten ses ve saz sanatçısının heyecanı, izleyicilere yansıdı. Konser sırasında koroda yer alan ev kadını Belgin Sis, kısa süreli baygınlık geçirdi.
TRT Erzurum Radyosu Spikerlerinden Ömer Ergedik’in sunduğu N.F. Kısakürek Kültür Merkezindeki gece, Atatürk, silah arkadaşları, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. ERVAK Kadın Kolları Başkanı Nuran Çelenk, bir sivil toplum örgütünün ilk kez Erzurum’da Türk Sanat Müziği korosu oluşturduğunu anımsattı. Bu koroda kendisinin de yer aldığına işaret eden Çelenk, çok heyecanlandığını belirtti. ERVAK Başkanı Erdal Güzel ise Erzurum’a özel ve güzel hizmet etmeyi hedeflediklerini bildirdi. ERVAK’ın kalkınma ve sosyal, kültürel hayata katkılarının devam edeceğini kaydeden Erdal Güzel, “ERVAK, Erzurum’un onuru dadaşların gururudur” dedi.
Albay rütbesiyle emekli olduktan sonra Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde müzik ana bilim dalında önce yüksek lisans, şimdi de doktora yapan Hakan Tuluk’un başarıyla yönettiği Türk Sanat Müziği korosu, hicaz ve hicazkar makamlarında şarkılar söyledi. Seyirciler arasında bulunan Erzurumlu bestekar Sıtkı Sahil’in kızı Öğretim Görevlisi Derya Sahil Eroğlu gecenin sürprizi olarak sahneye çıktı ve babasının bir şarkısını söyledi. Derya Sahil Eroğlu, şarkısını söylerken koroda bulunan Belgin Sis, kısa süreli baygınlık geçirdi. Belgin Sis’in müdahalenin ardından sahnedeki yerini alması üzerine Derya Sahil Eroğlu, şarkıyı yeniden seslendirdi ve izleyicileri sesi ve yorumu ile büyüledi.
Yaklaşık iki saat süren konserin bitiminde Şef Hakan Tuluk ve koroda yer alan sanatçılara plaket verildi.
Koroda Her Meslekten Sanatçı Var
ERVAK TSM korosunda yer alan ses ve saz sanatçılarının isimleri ile meslekleri şöyle: Banu Tuluk (Dr. Mühendis), Elif Saraç (Yüksek Hemşire), Dilek Birinci (Ev Kadını), Suna Kutlu (Yrd. Doç. Dr. Öğretim Üyesi), Müge Işıklı (Öğretmen), Belgin Sis (Ev Kadını), Derya Öcal (Prof. Dr. İletişim Fakültesi), Ferda Tuna (Esnaf), Merve Karaman (Ev Kadını), Merve Erkan (Müzik Öğretmeni), Leyla Tikici (Ev Kadını), Nilgün Çelenk (Öğretim Görevlisi), Hatice Karahan Yıldız (Ev Kadını), Nisa Özer Budak (Ev Kadını), Rahmi Karadabağ (Öğretim Görevlisi), Nezih Hukay Tekman (Tıbbi Teknisyen), Erbil Fidan (Kamu Görevlisi), M. Çetin Şengül Okul Müdürü/ Öğretmen), Ömer Faruk Çiloğlu (Kamu Görevlisi), Sedat Tuna (Esnaf), Remzi Bozkurt (Bankacı), Varol Önal (Keman), İsmihan Erden (Kanun/ Müzik Öğretmeni), Emre Ovacıklı (Ud), Mazhar Gönülay (Tanbur/ Müzik Öğretmeni), Hüseyin Güney (Ud/ Araştırma Görevlisi), Yasin Sepil (Gitar), Osman Kutlu (Ritm Saz/ Kamu Görevlisi).

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