Kütüphane Haftası "Kütüphanede Hayat Var" sloganıyla başladı

Her Yıl Mart Ayının son Pazartesi günü ile başlayan Kütüphane Haftasının 58.si bu yıl” Kütüphanede Hayat Var” sloganıyla 28 Mart 202203 Nisan 2022 tarihleri arasında kutlanacak.

İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesinde yapılan kutlamaya programına Vali Yardımcısı Can Atak, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, Basın ve Enformasyon Müdürü Recep Küçükece, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphane Müdürü Fatma Utar, öğrenciler ve kitap severler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda İsmail Saib Secer İl Halk Kütüphane Müdürü Fatma Utar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve Vali Yardımcısı Can Atak hafta nedeniyle bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından Türk Halk Müzik dinletisi, Erzurum Çocuk Bar ekibinin gösterisi ve “Sıra Dışı Okurlar” video gösterimi yapıldı.

Hafta nedeniyle “En çok kitap okuyan” okuyuculara ödülleri Vali Yardımcısı Can Atak, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, Basın ve Enformasyon Müdürü Recep Küçükece, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Cemal Almaz ile İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Handan Güneş tarafından verildi.

Ayrıca Hafta nedeniyle yapılacak etkinliklerde Gezici kütüphane aracı 29 Mart 2022 Salı günü Çat İlçesi,31 Mart2022 günü Perşembe günü Pasinler İlçesi ve 01 Nisan 2022 Cuma günü Aşkale ilçelerinde kütüphane hizmetlerinin her kesiminden okuyuculara ulaştırılması ve daha fazla okuyucunun faydalanması amacıyla Gezici kütüphane aracı ziyaretler gerçekleştirip kapılarını vatandaşlara açacak.

Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Dündar Alikılıç’ın “Gelişmişlik ve Kütüphane” konulu konuşması 19 Mart 2022 günü saat:11:00 de kütüphanede yapılacak.

30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 12:3013:30 saatleri arasında 81 ilde eş zamanlı olarak yapılacak “Kitap Okuma Etkinliği” iklim şartları göz önünde tutularak Erzurum MNG AVM’de gerçekleştirilecek. Erzurum Şehir Tiyatrosu tarafından “İbiş” Çocuk Tiyatro Oyunu 31 Mart Perşembe 2022 saat: 11:00’de kütüphane Salonunda sahnelenecek. Kütüphaneyi ziyarete gelen Okullara” Masal Saati” etkinliği yapılacak. Palandöken Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan “El Sanatları Sergisi” hafta boyunca kütüphanede ziyarete açık kalacak. Kütüphaneyi ziyaret eden okuyuculara Oryantasyon Bilgilendirme yapılacak. Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünün katkılarıyla Elma Yayınevinden Vildan Barış Örkmen tarafından yapılacak “Kitabın Yayın Yolculuğu” etkinliği 31 Mart Perşembe günü saat 14:0016:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi kulübü tarafından “Benim Kitabım Atölye Çalışması etkinliği düzenlenecek.

İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi Müdürü Fatma Utar yaptığı konuşmasında Erzurum’un bir kültür şehri olduğunu belirterek Teni Yapılan İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesinin çok önemli ve büyük bir kütüphane olduğunu söyledi. Utar, “9 bin metrekare kapalı alana sahip olup; zengin ve güncel kitap koleksiyonu,sesli ve görsel okuma materyalleri, süreli yayınlar, yerel gazete arşivi, nadir eserler, kent kitaplığı, okuma salonları, çocuk bölümü, sinema salonları, maker atölye, matematik atölyesi, kimya atölyesi,, oyun alanları ve konferans salonları ile hizmet vermeye başlamıştır. Bir milyona yakın koleksiyonuyla tüm kullanıcılarımızın hizmetindedir” dedi.

Ayrıca İsmail Saib Sencer İl Halk kütüphanesinde Bebek Kütüphanesi (03 Yaş) ile 36 yaş çocuk okuma bölümü ve engelli okuyucular için müstakil bölümler de bulunuyor.

