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Araştırma projeleri bölge yarışması Erzurum Bölge Sergisi Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı

İHA

Araştırma projeleri bölge yarışması Erzurum Bölge Sergisi Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Erzurum Bölge Sergisinin açılışı Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen açılış programına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Proje Yarışmaları Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Karaduman, kurum ve kuruluş müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın programa özel olarak gönderdiği konuşmanın okunması ile başlayan etkinlikte ilk olarak kürsüye çıkan Proje Yarışmaları Bölge Koordinatörü ve aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erdal Karaduman, yarışmaya katılmanın bile büyük bir çaba, ciddi bir emek gerektirdiğini ifade ederek: “Biz bu yarışmayı kaybedeni olmayan yarışma olarak tanımlıyoruz. Görüyoruz ki öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, aileler hep birlikte bu projelerde yer almak için emek veriyorlar. Yarışmaya katılan öğrencilerimiz içinden bilim insanları çıkacağına inanıyor, emek veren ve destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Rektör Çomaklı: “Artık Büyük Hamlelere, Buluşlara İmza Atan Bir Türkiye Var”
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından genç zihinleri bilimsel üretim heyecanı ile harekete geçiren, ortaokul öğrencilerinin keşfetme potansiyellerine zemin hazırlayan Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Sergisine ev sahipliği yapıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Geleceğimizin mimarları olan sevgili öğrencilerimiz, unutmayalım ki milli teknoloji hamlesi ülkemizin geleceği ve bağımsızlığımızın teminatıdır. Dünyayı bu anlamda sizler buluşlarınız ve bilime yapacağınız önemli katkılarla fethedeceksiniz. Artık bilimsel ve teknolojik varlık sergilemede önemli bir yol kat eden, zengin imkânlara sahip olan ve büyük hamlelere, buluşlara imza atan bir Türkiye var. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yürütülen bu organizasyon, Türkiye'de bilimsel faaliyet yürüten herkes için birer teşvik unsuru olup, bilimin yaygınlaşması ve benimsenmesinde önemli bir görev icra etmektedir. Bu vesileyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum yarışma sonucunda ödül alan çocuklarımız kadar, ödül alamayanların da önemli bir kazanım elde ettiklerine gönülden inanıyorum. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize, danışman öğretmenlerimize, okul idarecilerimize ve katkı sağlayan tüm proje ekibine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.
Ödül Töreni 21 Mart Günü Gerçekleştirilecek
Konuşma seremonisinin ardından açılışı yapılan 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Erzurum Bölge Sergisini gezen heyet, yapılan çalışmalar ve geliştirilen projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. 3 gün boyunca devam edecek olan serginin ödül töreni 31 Mart 2022 tarihinde Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

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