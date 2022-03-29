Erzurum 2 ayda 60 marka üretti

Erzurum’dan Şubat ayında 21, bu yılın ilk iki ayında ise 60 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 37, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı.

TÜRKPATENT Şubat ayı iler marka başvuru dağılımını paylaştı. Erzurum’dan Şubat ayında 21, bu yılın ilk iki ayında ise 60 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 37, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı.

Şubat Ayı Verileri

Verilere göre şubat ayında Erzurum’dan 21, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 36, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 68, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 200, ülkede ise 13 bin 949 marka başvurusu yapıldı. İlin başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 58,3, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 30,88, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 10,5, ülkede ise yüzde 0,15’lik pay edindi.

Ocak Şubat Verileri

Bu yılın ilk iki ayında Erzurum’dan 60, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 90, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 150, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 408, ülkede ise 25 bin 830 marka başvurusu yapıldı. İlin başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 66,6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 40, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 14,7, ülkede ise yüzde 0,23’lük pay gösterdi

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı

TÜRKPATENT verilerine göre, yılın ilk iki ayında Bölge illeri, Malatya’dan 97, Elazığ’dan 74, Erzurum’dan 60, Van’dan 41, Ağrı’dan 28, Erzincan’dan 19, Kars’tan 18, Bitlis’ten 17, Muş’tan 17, Bingöl’den 15, Iğdır’dan 8, Ardahan’dan 6, Hakkari’den 4, Tunceli’den 4 marka başvurusu kaydedildi.

Erzurum 37’inci Sırada

Erzurum bu yılın ilk iki ayında marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından 37’inci sırayı aldı. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu 40 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Muğla, Kayseri, Mersin, Denizli, Sakarya, Balıkesir, Hatay, Eskişehir, Aydın, Manisa, Samsun, Tekirdağ, Diyarbakır, Afyon, Çanakkale, Şanlıurfa, Trabzon, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Mardin, Isparta, Rize, Sivas, Elazığ, Ordu, Edirne, Düzce, Kırklareli, Nevşehir, Erzurum olarak bildirildi.

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