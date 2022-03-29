Erzurum’a yabancı sermaye ilgisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’a yabancı sermaye ilgisi

İHA

Erzurum’a yabancı sermaye ilgisi

TOBB 2022 OcakŞubat Döneminde Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin iller dağılımını açıkladı. Erzurum’da dönem içinde 1 anonim, 1 de limited olmak üzere 2 yabancı sermayeli şirket kurulduğu bildirildi.
Erzurum Verileri
Erzurum’da bu yılın ilk iki ayında kurulan anonim şirketin sermaye toplamı 1 milyon TL olurken, ortak olunan şirketteki ülke sermaye payı da 150 bin TL olarak açıklandı. Kurulan yabancı sermayeli limited şirket sermayesi 500 bin TL olurken, ortak olunan limited şirketteki ülke sermaye toplamı ise 200 bin TL olarak kaydedildi.
Doğu’da 3 Anonim Şirket Kuruldu
Bu yılın ilk iki aylık döneminde ülkede 22 ilde 244 anonim şirket kuruldu. Doğu Anadolu Bölgesinde ise yabancı sermayeli anonim şirket sayısı 3 olarak belirtildi. Dönemde Erzurum’da 1, Van’da ise 2 yabancı sermayeli şirket kurulumu gerçekleşti.
Doğu Anadolu’da 22 Limited Şirket Kuruldu
Ocak Şubat 2022 döneminde ülkede 2 bin 350 yabancı sermayeli limited şirket kuruldu. Dönemde Doğu Anadolu Bölgesinde ise 22 yabancı sermayeli limited şirket kurulduğu açıklandı. TOBB verilerine göre, Van’da 9, Elazığ’da 4, Malatya, Ağrı ve Erzincan’da 2, Tunceli, Iğdır ve Erzurum’da ise 1 yabancı sermayeli limited şirket kuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum 2 ayda 60 marka üretti
YEREL HABERLER Erzurum 2 ayda 60 marka üretti
Araştırma projeleri bölge yarışması Erzurum Bölge Sergisi Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı
YEREL HABERLER Araştırma projeleri bölge yarışması Erzurum Bölge ...
Kütüphane Haftası "Kütüphanede Hayat Var" sloganıyla başladı
YEREL HABERLER Kütüphane Haftası "Kütüphanede Hayat Var" sloganıyla ...
Küçükmeral ‘Adayım’ dedi
YEREL HABERLER Küçükmeral ‘Adayım’ dedi
Ramazan etkinlikleri için işbirliği yaptılar
YEREL HABERLER Ramazan etkinlikleri için işbirliği yaptılar
ERVAK TSM korosu alkış topladı
YEREL HABERLER ERVAK TSM korosu alkış topladı
Ağaçlar kitap açtı
YEREL HABERLER Ağaçlar kitap açtı
Erzurum AK Parti Milletvekili Taşkesenlioğlu’nun anne acısı
YEREL HABERLER Erzurum AK Parti Milletvekili Taşkesenlioğlu’nun anne ...
Müzikli hoşaflı açılış
YEREL HABERLER Müzikli hoşaflı açılış
KUDAKA, kadın girişimcileri ağırladı
YEREL HABERLER KUDAKA, kadın girişimcileri ağırladı
Oltulu doğa severler Gümüş Deresinde yürüdü
YEREL HABERLER Oltulu doğa severler Gümüş Deresinde yürüdü
Oltu’da rolyef sergisi açıldı
YEREL HABERLER Oltu’da rolyef sergisi açıldı
Muhtarlar ile istişare yapıldı
YEREL HABERLER Muhtarlar ile istişare yapıldı
Aşkale’de muhtarlara seminer
YEREL HABERLER Aşkale’de muhtarlara seminer
Aydemir’den Dadaşlarla AK Vefa buluşması Aydemir: ‘Ak Hareketin anahtar kelimesi Vefa’dır’ Aydemir Mahallebaşılılara seslendi
YEREL HABERLER Aydemir’den Dadaşlarla AK Vefa buluşması Aydemir: ‘Ak ...
Erzurum şehir hastanesi gücüne güç katıyor
YEREL HABERLER Erzurum şehir hastanesi gücüne güç katıyor
Muharrem Demircan yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER Muharrem Demircan yeniden başkan seçildi
Oltu’da 14 aşık bir gece
YEREL HABERLER Oltu’da 14 aşık bir gece
Oltulular Derneğinde Hakan Demir üçüncü kez başkan seçildi
YEREL HABERLER Oltulular Derneğinde Hakan Demir üçüncü kez başkan ...
Aşkale'de kar üstünde cirit nefes kesti
YEREL HABERLER Aşkale'de kar üstünde cirit nefes kesti
MHP İl Başkanı Karataş Tortum’da
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karataş Tortum’da
Eski eşi ile kızının katili: Mutfaktan bıçağı alıp, her ikisine de vurdum
YEREL HABERLER Eski eşi ile kızının katili: Mutfaktan bıçağı alıp, ...
İşinden istifa edip, mal varlığını sattıktan sonra cinayeti işlemiş İşlediği cinayette cesetler kokmasın diye evi 4 gün boyunca havalandırmış
YEREL HABERLER İşinden istifa edip, mal varlığını sattıktan sonra ...
Demircan güven tazeledi
YEREL HABERLER Demircan güven tazeledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.