Erzurum’a yabancı sermaye ilgisi

TOBB 2022 OcakŞubat Döneminde Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin iller dağılımını açıkladı. Erzurum’da dönem içinde 1 anonim, 1 de limited olmak üzere 2 yabancı sermayeli şirket kurulduğu bildirildi.

Erzurum Verileri

Erzurum’da bu yılın ilk iki ayında kurulan anonim şirketin sermaye toplamı 1 milyon TL olurken, ortak olunan şirketteki ülke sermaye payı da 150 bin TL olarak açıklandı. Kurulan yabancı sermayeli limited şirket sermayesi 500 bin TL olurken, ortak olunan limited şirketteki ülke sermaye toplamı ise 200 bin TL olarak kaydedildi.

Doğu’da 3 Anonim Şirket Kuruldu

Bu yılın ilk iki aylık döneminde ülkede 22 ilde 244 anonim şirket kuruldu. Doğu Anadolu Bölgesinde ise yabancı sermayeli anonim şirket sayısı 3 olarak belirtildi. Dönemde Erzurum’da 1, Van’da ise 2 yabancı sermayeli şirket kurulumu gerçekleşti.

Doğu Anadolu’da 22 Limited Şirket Kuruldu

Ocak Şubat 2022 döneminde ülkede 2 bin 350 yabancı sermayeli limited şirket kuruldu. Dönemde Doğu Anadolu Bölgesinde ise 22 yabancı sermayeli limited şirket kurulduğu açıklandı. TOBB verilerine göre, Van’da 9, Elazığ’da 4, Malatya, Ağrı ve Erzincan’da 2, Tunceli, Iğdır ve Erzurum’da ise 1 yabancı sermayeli limited şirket kuruldu.

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