Aydemir: ‘Biz Milletimizin yüreğine teslimiz’ Aydemir: ‘Halkımızın Cumhurbaşkanımıza güveni tam’ Aydemir: ‘Milli feraset vesveseleri defedecektir’ Aydemir Erzurum saha çalışma sonuçlarını paylaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydemir: ‘Biz Milletimizin yüreğine teslimiz’ Aydemir: ‘Halkımızın Cumhurbaşkanımıza güveni tam’ Aydemir: ‘Milli feraset vesveseleri defedecektir’ Aydemir Erzurum saha çalışma sonuçlarını paylaştı

İHA

Aydemir: ‘Biz Milletimizin yüreğine teslimiz’ Aydemir: ‘Halkımızın Cumhurbaşkanımıza güveni tam’ Aydemir: ‘Milli feraset vesveseleri defedecektir’ Aydemir Erzurum saha çalışma sonuçlarını paylaştı

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum’da gerçekleştirdiği, vatandaş memnuniyeti, halkın gündeme ilişkin tespitleri, beklentileri, sosyal ve ekonomik gelişmeler odağındaki değerlendirmelerini içeren istişare sonuçlarını paylaştı.
Milletvekili Aydemir, ‘Halkımızın feraseti, muhalefetin yaydığı vesveseyi yok edecektir. ‘ dedi.
Alan çalışmasında STK’lar, meslek teşekkülleri, esnaf ve eşraf ziyaretleri, sokaktaki vatandaşla sohbetler gerçekleştirdiklerini, ortak vurgunun AK Parti ve Cumhur İttifakı tarafından kaydedilen çözüm siyasetine güven olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Biz Milletimizin yüreğine teslimiz’ ifadesine yer verdi.
Erzurum Alan Çalışması
Milletvekili Aydemir, hafta sonunu geçirdiği Erzurum'da vatandaşlarla bir araya gelerek, dertlerini dinlediğini anlattı. Vatandaşların, "bütün ülkeleri kasıp kavuran enflasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti iktidarının bitireceğine" yönelik söylemlerini aktaran Aydemir, iktidarın karşısında yer alan 6'lı masanın gündeminde ise sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem ezberi ve seçim kanunu teklifi hakkında eleştirilerin yer aldığını söyledi.
‘Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakına güveniyor’
Bin yılı aşkın tarihi içinde Erzurum’un, içinde bulunduğu her medeniyet dairesinin merkezi olduğu, Cumhuriyeti kuran il vasfıyla Türk Tarihinin önsözü olmak gibi özel bir konumda bulunduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum halkının gündeme ilişkin kayıtları bu sebeple hayati önemde. Vatandaşımız Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakına güveniyor. ‘ dedi.
Erzurum Türk Siyasetinin Barometresi
Erzurum’un Türk siyasetinin barometresi olmak gibi özel bir basireti ifade ettiğine değinen Milletvekili Aydemir, ‘Halkımız yaşanan ekonomik sorunların küresel menşeyli olduğunu biliyor. Ukrayna krizinin yol açtığı tedarik zincirindeki daralma ve kırılganlığın farkında. Halkımızın Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakına bakışları pozitif. Işığın doğduğu Doğu’dan, geleceğe dair umut yayılıyor. Muhalefetin söylenti, iftira ve bühtanlar üzerine kurguladığı suni gündeme itibar etmiyorlar. ‘ diye konuştu.
‘Milletimiz önce bayrak, önce vatan, önce devlet’ diyor’
Saha çalışmalarında elde edilen bir diğer sonucun, terörle mücadeledeki başarı olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Milletimiz önce bayrak, önce vatan, önce devlet’ diyor. Milletimiz ‘Allah Devlete zeval vermesin’ duasında yüreklerini buluşturuyor. Ve Milletimizin yaşanan sorunların milli iradeye güvenen ve teslim olan Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Cumhur ittifakıyla çözüleceğine itimatları tam.’ dedi.
‘Muhalfet karamsar tablo çizmek peşinde’
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında muhalefetin yaymaya çalıştığı karamsarlık tablosuna itiraz eden ve bunun millete yapılmış en büyük haksızlık olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Farka bakar mısınız? AK Parti, Cumhur ittifakı Çanakkale Köprüsü açılışıyla, Kızılelma İnsansız Savaş Uçağıyla, Rusya Ukrayna savaşını bitirmekle meşgulken, CHPİPHDP ortaklığı suni gündem oluşturmak peşinde. Allah (cc) bunlara akıl, fikir versin. ‘ paylaşımında bulundu.
Aydemir Karamollaoğlu’nun Sözlerini Eleştirdi
Milletvekili Aydemir, Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, merhum Başbakan Necmettin Erbakan için "Hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu" sözlerine, "Rahmetli Erbakan'ı getirip CHP'ye yamarsanız, onun ruhunu muazzep kılmaz mısınız?" diye tepki gösterdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, merhum Başbakan Erbakan hakkında "Hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Aydemir, Karamollaoğlu'na "Rahmetli Erbakan'ı getirip CHP'ye yamarsanız, onun ruhunu muazzep kılmaz mısınız? Yaşarken çok net kayıtlar düşmesine ve bunlar videolarda, orta yerde durmasına rağmen, yaptığınız yanlışa haklılık kazandırabilmek için Erbakan'a bu bühtanı nasıl içinize sindiriyorsunuz?" sorularını yöneltti.
‘Biz demokrasinin gereğini yapıyoruz’
Milletvekili Aydemir, "Top ayaklarından çıkınca, arkadan dolanıp puan alma imkanı ellerinden çıkınca ona yönelik tenkitleri var. Somut, elle tutulur söyleyebilecekleri hiçbir şeyleri yok. Biz, demokrasinin gereği neyse onu yapıyoruz." diye konuştu.
Aydemir Olur’u Gündeme Taşıdı
Basın toplantısında Erzurum’un olur İlçesini gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ilçenin mütevazi, sevecen ve hoşgörülü beşeri yapısıyla bir ‘Gönül ilçesi’ konumunda bulunduğunu, Erzurum’un gülen yüzünü ifade ettiğini belirtti. Milletvekili Aydemir, ‘Tüm Erzurum ilçeleri gibi, Şüheda yurdu Olurumuz, milli şahlanışı ile gururumuzdur. 104’üncü şahlanış yıldönümünde şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Olurlu kardeşlerimizin milli coşkularına iştirakle, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. ‘ dedi.
‘Muhalefet ucuz siyaset yapıyor’
Milletvekili Aydemir, bir gazetecinin, muhalefetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı bir tarifte yer alan yiyeceklerin "yüksek fiyatlı olduğu" eleştirilerini sorması üzerine, şunları kaydetti: "Muhalefet böyle küçük, basit, ucuz düşünüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız o kadar kalbi, samimi, içten ki insanlarla buluşurken sıhhate dönük birtakım tekliflerde bulunuyor. Buradan pay almak yerine muhalefet, ucuz polemiklere giriyor, hakikatten uzak bir takım değerlendirmeler yapıyor. Muhalefet bir debelenme içerisinde, bir ucuz hal üzere siyaset yapıyor. Bunu da milletimiz görüyor; muhalefetin tavrından, yaklaşımından utandıklarını, sıkıldıklarını bize söylüyor. Şu yaklaşım da muhalefetin düşük halini gösteriyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’a yabancı sermaye ilgisi
YEREL HABERLER Erzurum’a yabancı sermaye ilgisi
Erzurum 2 ayda 60 marka üretti
YEREL HABERLER Erzurum 2 ayda 60 marka üretti
Araştırma projeleri bölge yarışması Erzurum Bölge Sergisi Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı
YEREL HABERLER Araştırma projeleri bölge yarışması Erzurum Bölge ...
Kütüphane Haftası "Kütüphanede Hayat Var" sloganıyla başladı
YEREL HABERLER Kütüphane Haftası "Kütüphanede Hayat Var" sloganıyla ...
Küçükmeral ‘Adayım’ dedi
YEREL HABERLER Küçükmeral ‘Adayım’ dedi
Ramazan etkinlikleri için işbirliği yaptılar
YEREL HABERLER Ramazan etkinlikleri için işbirliği yaptılar
ERVAK TSM korosu alkış topladı
YEREL HABERLER ERVAK TSM korosu alkış topladı
Ağaçlar kitap açtı
YEREL HABERLER Ağaçlar kitap açtı
Erzurum AK Parti Milletvekili Taşkesenlioğlu’nun anne acısı
YEREL HABERLER Erzurum AK Parti Milletvekili Taşkesenlioğlu’nun anne ...
Müzikli hoşaflı açılış
YEREL HABERLER Müzikli hoşaflı açılış
KUDAKA, kadın girişimcileri ağırladı
YEREL HABERLER KUDAKA, kadın girişimcileri ağırladı
Oltulu doğa severler Gümüş Deresinde yürüdü
YEREL HABERLER Oltulu doğa severler Gümüş Deresinde yürüdü
Oltu’da rolyef sergisi açıldı
YEREL HABERLER Oltu’da rolyef sergisi açıldı
Muhtarlar ile istişare yapıldı
YEREL HABERLER Muhtarlar ile istişare yapıldı
Aşkale’de muhtarlara seminer
YEREL HABERLER Aşkale’de muhtarlara seminer
Aydemir’den Dadaşlarla AK Vefa buluşması Aydemir: ‘Ak Hareketin anahtar kelimesi Vefa’dır’ Aydemir Mahallebaşılılara seslendi
YEREL HABERLER Aydemir’den Dadaşlarla AK Vefa buluşması Aydemir: ‘Ak ...
Erzurum şehir hastanesi gücüne güç katıyor
YEREL HABERLER Erzurum şehir hastanesi gücüne güç katıyor
Muharrem Demircan yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER Muharrem Demircan yeniden başkan seçildi
Oltu’da 14 aşık bir gece
YEREL HABERLER Oltu’da 14 aşık bir gece
Oltulular Derneğinde Hakan Demir üçüncü kez başkan seçildi
YEREL HABERLER Oltulular Derneğinde Hakan Demir üçüncü kez başkan ...
Aşkale'de kar üstünde cirit nefes kesti
YEREL HABERLER Aşkale'de kar üstünde cirit nefes kesti
MHP İl Başkanı Karataş Tortum’da
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karataş Tortum’da
Eski eşi ile kızının katili: Mutfaktan bıçağı alıp, her ikisine de vurdum
YEREL HABERLER Eski eşi ile kızının katili: Mutfaktan bıçağı alıp, ...
İşinden istifa edip, mal varlığını sattıktan sonra cinayeti işlemiş İşlediği cinayette cesetler kokmasın diye evi 4 gün boyunca havalandırmış
YEREL HABERLER İşinden istifa edip, mal varlığını sattıktan sonra ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.