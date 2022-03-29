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Eski eşini ve kızını öldürdükten sonra borçlu olduğu kişiyi de bıçaklamış

DHA

Eski eşini ve kızını öldürdükten sonra borçlu olduğu kişiyi de bıçaklamış


Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, eski eşi ve kızını bıçaklayarak öldüren Erdal Kızıloğlu'nun (51) polise teslim olmadan önce borçlu olduğu Muhammet Aydın'ı (51) da bacağından bıçakladığı ortaya çıktı.
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Erdal Kızıloğlu, 26 Mart günü saat 17.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 4 gün önce eski eşi Ayşe İşlek (46) ve kızı Tuba Kızıloğlu'nu (30) öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine adrese giden ekipler, anne ile kızının cansız bedenleriyle karşılaştı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kızıloğlu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ayşe İşlek ile kızı Tuğba Kızıloğlu ise Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Erdal Kızıloğlu'nun teslim olmadan 4 saat önce Tortum ilçesinin kırsal Kazandere Mahallesi´nde besicilik yapan 5 çocuk babası Muhammet Aydını'ı da bıçakladığı belirlendi. Yaralanan Muhammet Aydın, "Kendisine 2017 yılında senet karşılığında 24 bin 500 liraya 12 düve sattım. Paramı vermediği için icraya verdim. 26 Mart günü yanıma geldi ve beni mahalleden uzak bir yere götürdü. Bana parayı icraya 5 bin lira fazla yatırdığını ve bu parayı benden geri vermemi istedi. 'Avukatıma sorayım, eğer senin dediğin gibiyse hesabına yatırırım' dedim. Israrla parasını isteyen Kızıloğlu, bir anda poşetten çıkardığı bıçakla saldırdı. Ayağımla kendimi korumak isterken bıçak bacağıma isabet etti. Bıçağı ikinci kez salladığında kaçtım, bir süre peşimden geldi ama yakalayamayınca aracına binip olay yerinden ayrıldı. Hastanede tedavimi yaptırdıktan sonra polis merkezine gidip şikayette bulundum. Haberlerden duydum ki eşini ve kızını öldürmüş, şok oldum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2022-03-29 11:13:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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