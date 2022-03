Her yıl Türkiye’nin en uzun kayak sezonunu geçiren Palandöken’de baharda kayak keyfi

Türkiye’de her yıl en uzun kayak sezonunu geçiren Palandöken Kayak Merkezi bu yıl Nisan ayının ortasına kadar sezonu açık tutacak. Ramazan’da da kayak severlere hizmet etmesi tahmin edilen kayak merkezi baharda güneşli havada kayak keyfi yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Geçtiğimiz haftayı yoğun kar yağışı altında geçiren Erzurum’da kış turizmi bu yıl normalinden uzun sürecek. Her yıl Aralık ayında başlayıp Mart ayının son haftasında biten kayak sezonu bu yıl Nisan aynın ortalarına kadar devam edecek. Türkiye’nin her yıl en uzun kayak sezonunu geçiren Palandöken Kayak Merkezi bu yıl Ramazan’da da kayak severleri ağırlamayı planlıyor.

Nevruz nedeniyle yoğunluk yaşanan Palandöken’de kar kalınlığı 188 santimetreye düşse de kar kalitesiyle baharda kayak yapmak isteyenlere hizmet ediyor.

Bu yıl sezonun uzadığını ifade eden vatandaşlar baharın gelmesiyle birlikte yakın zamanda kayak yapamayacakları için olabildiğince sezonun son kayağının tadını çıkartmaya çalıştıklarını ifade etti.

