Enerjinin “profesyoneli” Akpınar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreninde Aras EDAŞ Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar, 2022 Yılı “Profesyonel Ödülü”nün sahibi oldu. Akpınar ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği ‘Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar’ ödül töreni İstanbul’da gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanı sıra iş ve sanat dünyasından birçok konuk katıldı. Gecede, Akademi, Profesyonel, İş Dünyası, İlham Veren Kadın, Girişimcilik, Enerjide Örnek Şirket, Jüri Özel kategorilerinde ödüller verildi. Gecede başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Aras EDAŞ Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Profesyonel kategorisinde ilk üçe girmeyi başararak, finalde diğer adaylarla yarıştı ve birincilik ödülünün sahibi oldu. Akpınar’a ödülünü FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin takdim etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük projelerinde kadınların imzası olduğunu söyledi. Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş ise, Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar yarışmasında birinciliğe layık görülen Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar’ı tebrik etti.

Büyük projelere kadın imzası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin en büyük projelerinde kadınların imzası olduğunu belirterek, "Enerji sektöründe bilinen algıları sizlerin desteğiyle ve katılımıyla değiştireceğiz. Eğer sizler de bunun bir parçası olursanız gelecek nesillere de enerji sektörünün yolunu açmış olacağız." dedi.

Son yıllarda enerji şirketlerinin her kademede daha fazla kadına yer verdiğini görmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Bunu büyük bir gururla söylüyorum ki bizler enerji sektörü olarak büyük bir aileyiz. Bu ailede ne birimiz önde ne diğerimiz arkada, hepimiz yan yana, hepimiz omuz omuza, büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru yürüyoruz. Kadınlarımızın varlığıyla Türkiye’nin en büyük projelerine hep birlikte imza atıyoruz." diye konuştu.

Bakan Sönmez konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün, Türkiye’nin en büyük projelerine bakın. Hepsinin altında kadınlarımızın imzasını, kadınlarımızın dokunuşunu göreceksiniz. Bizim amacımız sadece bu başarıları görünür kılmak, toplumda bilinenlerin aksine enerjiye dair geliştirilen cin cinsiyetçi algıları hep birlikte değiştirmek. Türkiye geneli kadın istihdamı yüzde 26,3, enerji sektöründe ise bu oran yüzde 12,1 seviyesinde. Bu rakamlar enerji sektörü olarak yürüyecek daha uzun bir yolumuzun olduğunu gösteriyor. Kadınlarımıza bu yolda her türlü kariyer imkanını açmakta kararlıyız. Kadınlarımızın önüne konulan cam tavanları kırmaya, öğrenilmiş çaresizliği yok etmeye kararlıyız.”

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş ise, Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar yarışmasında birinciliğe layık görülen Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar’ı tebrik etti. Bölgede yapılan hizmetlerin ödülle taçlandırılmasının gayretleri artıracağını belirten Akbaş, “Meryem Hanım’ın bu değerli ödüle layık görülmesi tüm Aras EDAŞ ailesini gururlandırdı. Coğrafi ve iklim şartlarının zor olduğu bir bölgede müşterilerimizin her daim yanında olan, enerji dağıtım hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerini de ihmal etmeyen yöneticilerimizin başarısı ülke genelinde dikkat çekmesi sevindirici” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.