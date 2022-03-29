Enerjinin “profesyoneli” Akpınar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enerjinin “profesyoneli” Akpınar

İHA

Enerjinin “profesyoneli” Akpınar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreninde Aras EDAŞ Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar, 2022 Yılı “Profesyonel Ödülü”nün sahibi oldu. Akpınar ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle aldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği ‘Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar’ ödül töreni İstanbul’da gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanı sıra iş ve sanat dünyasından birçok konuk katıldı. Gecede, Akademi, Profesyonel, İş Dünyası, İlham Veren Kadın, Girişimcilik, Enerjide Örnek Şirket, Jüri Özel kategorilerinde ödüller verildi. Gecede başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Aras EDAŞ Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Profesyonel kategorisinde ilk üçe girmeyi başararak, finalde diğer adaylarla yarıştı ve birincilik ödülünün sahibi oldu. Akpınar’a ödülünü FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin takdim etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük projelerinde kadınların imzası olduğunu söyledi. Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş ise, Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar yarışmasında birinciliğe layık görülen Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar’ı tebrik etti.
Büyük projelere kadın imzası
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin en büyük projelerinde kadınların imzası olduğunu belirterek, "Enerji sektöründe bilinen algıları sizlerin desteğiyle ve katılımıyla değiştireceğiz. Eğer sizler de bunun bir parçası olursanız gelecek nesillere de enerji sektörünün yolunu açmış olacağız." dedi.
Son yıllarda enerji şirketlerinin her kademede daha fazla kadına yer verdiğini görmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Bunu büyük bir gururla söylüyorum ki bizler enerji sektörü olarak büyük bir aileyiz. Bu ailede ne birimiz önde ne diğerimiz arkada, hepimiz yan yana, hepimiz omuz omuza, büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru yürüyoruz. Kadınlarımızın varlığıyla Türkiye’nin en büyük projelerine hep birlikte imza atıyoruz." diye konuştu.
Bakan Sönmez konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bugün, Türkiye’nin en büyük projelerine bakın. Hepsinin altında kadınlarımızın imzasını, kadınlarımızın dokunuşunu göreceksiniz. Bizim amacımız sadece bu başarıları görünür kılmak, toplumda bilinenlerin aksine enerjiye dair geliştirilen cin cinsiyetçi algıları hep birlikte değiştirmek. Türkiye geneli kadın istihdamı yüzde 26,3, enerji sektöründe ise bu oran yüzde 12,1 seviyesinde. Bu rakamlar enerji sektörü olarak yürüyecek daha uzun bir yolumuzun olduğunu gösteriyor. Kadınlarımıza bu yolda her türlü kariyer imkanını açmakta kararlıyız. Kadınlarımızın önüne konulan cam tavanları kırmaya, öğrenilmiş çaresizliği yok etmeye kararlıyız.”
Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş ise, Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar yarışmasında birinciliğe layık görülen Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar’ı tebrik etti. Bölgede yapılan hizmetlerin ödülle taçlandırılmasının gayretleri artıracağını belirten Akbaş, “Meryem Hanım’ın bu değerli ödüle layık görülmesi tüm Aras EDAŞ ailesini gururlandırdı. Coğrafi ve iklim şartlarının zor olduğu bir bölgede müşterilerimizin her daim yanında olan, enerji dağıtım hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerini de ihmal etmeyen yöneticilerimizin başarısı ülke genelinde dikkat çekmesi sevindirici” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüş kupa Erzurum’a
YEREL HABERLER Gümüş kupa Erzurum’a
Her yıl Türkiye’nin en uzun kayak sezonunu geçiren Palandöken’de baharda kayak keyfi
YEREL HABERLER Her yıl Türkiye’nin en uzun kayak sezonunu geçiren ...
Oltu’da kadınların Ramazan yufkası mesaisi
YEREL HABERLER Oltu’da kadınların Ramazan yufkası mesaisi
Kış ve buz sporları standına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kış ve buz sporları standına yoğun ilgi
Aydın: “Birlik ve beraberlik günlerindeyiz”
YEREL HABERLER Aydın: “Birlik ve beraberlik günlerindeyiz”
Eski eşini ve kızını öldürdükten sonra borçlu olduğu kişiyi de bıçaklamış
YEREL HABERLER Eski eşini ve kızını öldürdükten sonra borçlu olduğu ...
Aydemir: ‘Biz Milletimizin yüreğine teslimiz’ Aydemir: ‘Halkımızın Cumhurbaşkanımıza güveni tam’ Aydemir: ‘Milli feraset vesveseleri defedecektir’ Aydemir Erzurum saha çalışma sonuçlarını paylaştı
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Biz Milletimizin yüreğine ...
Erzurum’a yabancı sermaye ilgisi
YEREL HABERLER Erzurum’a yabancı sermaye ilgisi
Erzurum 2 ayda 60 marka üretti
YEREL HABERLER Erzurum 2 ayda 60 marka üretti
Araştırma projeleri bölge yarışması Erzurum Bölge Sergisi Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı
YEREL HABERLER Araştırma projeleri bölge yarışması Erzurum Bölge ...
Kütüphane Haftası "Kütüphanede Hayat Var" sloganıyla başladı
YEREL HABERLER Kütüphane Haftası "Kütüphanede Hayat Var" sloganıyla ...
Küçükmeral ‘Adayım’ dedi
YEREL HABERLER Küçükmeral ‘Adayım’ dedi
Ramazan etkinlikleri için işbirliği yaptılar
YEREL HABERLER Ramazan etkinlikleri için işbirliği yaptılar
ERVAK TSM korosu alkış topladı
YEREL HABERLER ERVAK TSM korosu alkış topladı
Ağaçlar kitap açtı
YEREL HABERLER Ağaçlar kitap açtı
Erzurum AK Parti Milletvekili Taşkesenlioğlu’nun anne acısı
YEREL HABERLER Erzurum AK Parti Milletvekili Taşkesenlioğlu’nun anne ...
Müzikli hoşaflı açılış
YEREL HABERLER Müzikli hoşaflı açılış
KUDAKA, kadın girişimcileri ağırladı
YEREL HABERLER KUDAKA, kadın girişimcileri ağırladı
Oltulu doğa severler Gümüş Deresinde yürüdü
YEREL HABERLER Oltulu doğa severler Gümüş Deresinde yürüdü
Oltu’da rolyef sergisi açıldı
YEREL HABERLER Oltu’da rolyef sergisi açıldı
Muhtarlar ile istişare yapıldı
YEREL HABERLER Muhtarlar ile istişare yapıldı
Aşkale’de muhtarlara seminer
YEREL HABERLER Aşkale’de muhtarlara seminer
Aydemir’den Dadaşlarla AK Vefa buluşması Aydemir: ‘Ak Hareketin anahtar kelimesi Vefa’dır’ Aydemir Mahallebaşılılara seslendi
YEREL HABERLER Aydemir’den Dadaşlarla AK Vefa buluşması Aydemir: ‘Ak ...
Erzurum şehir hastanesi gücüne güç katıyor
YEREL HABERLER Erzurum şehir hastanesi gücüne güç katıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.