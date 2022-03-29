Milletvekili Taşkesenlioğlu Ban’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün hayatını kaybeden AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban’ın annesi Saide Taşkesenlioğlu, İstanbul’da toprağa verildi. Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazına Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da katıldı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesemlioğlu’nun anneleri Saide Taşkesenlioğlu, İstanbul Fatih Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına; Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Erzurum önceki dönem ve mevcut Milletvekilleri, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve ilçe belediye başkanları, iş insanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Küçükçekmece Süleyman Çetinsaya Camii taziye evinde Taşkesenlioğlu ailesi taziyeleri kabul etti.

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