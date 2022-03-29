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Ortaokul öğrencileri tasarladıkları akıllı bastonla görme engellileri rahatlatacak

DHA

Ortaokul öğrencileri tasarladıkları akıllı bastonla görme engellileri rahatlatacak


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZİNCAN´da 3 ortaokul öğrencisi görme engelliler için akıllı baston tasarladı. Sarı yürüyüş yollarının altına konulacak RFİD kartlarını okuyacak akıllı baston, cep telefonuna yönlendireceği mesajla görme engelli vatandaşın nerede olduğunu bildirecek.
Erzincan'da görme engellilerin kent yaşamında karşılaştıkları zorlukları gören Demirkent TOKİ Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencileri Naz Yüksel (12), Meva Tuana Yalçınkaya (12) ve Zeynep Bali (12), bilişim teknolojileri öğretmenleri İnan Akyol'un danışmanlığında 'Görme engelliler için sesli sarı yürüyüş yolları sistemi ve akıllı baston' projesi hazırladı. 3 bölümden oluşan projede öğrenciler, takip ve yönetim süreçlerinde anlık veri sağlayan RFİD kartlar üzerine 3D yazıcıdan baskısı alınan sarı yürüyüş yolları, trafik ışıkları ve binaların olduğu şehir modeli hazırladı. Mesafe sensörü, pil ve butonla akıllı baston yapan öğrenciler, projenin sonunda ise akıllı baston ile kablosuz iletişim kuran mobil uygulamayı gerçekleştirdi.
Akıllı bastonla ilerleyen görme engelli, yürüyüş yolları altına yerleştirilen RFİD kartlar ve mobil uygulama sayesinde nerede, hangi binaya geldiğiyle ilgili cep telefonuna sesli gönderim yapacak. Kentlerde proje hayata geçtiğinde görme engelli bireyler sarı yürüyüş yollarını kullanarak kimseden yardım almadan istedikleri yere gidebilecek. 
TÜBİTAK YARIŞMASINA KATILDILAR
3 öğrenci, proje ile TÜBİTAK tarafından Erzurum'da düzenlenen proje sergisine davet edildi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi salonunda Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize ve Trabzon'dan ortaokul öğrencilerinin 102 projesinin yer aldığı sergide projelerini tanıtan 3 arkadaş, amaçlarının görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.
Erzincan'da engellilerin kent yaşamında bir çok zorlukla karşılaştıklarını söyleyen Zeynep Bali, "Amacımız görme engellilerin şehir yaşamında sarı yürüyüş yollarını kullanarak kimseden yardım almadan gitmek istedikleri yerlere ulaşabilmeleri için sesli yönlendirme yapabilecek akıllı baston prototipi ve şehir modeli tasarlamaktır. Görme engelli sokağa çıktığında akıllı bastonla yürüdüğü zaman sarı yürüyüş yolları altında bulunan RFİD kartları baston ucunda bulunan kartı okuyacak ve telefona sesli bir şekilde yönlendirme yapacak. Görme engelli hangi kurumun ya da binanın önüne geldiyse nerede bulunduğunu telefonundan sesli bir şekilde haberdar ediyor. Mesela marketin önüne geldiyse telefondan markete geldiniz diye sesli bir şekilde komut veriyor" diye konuştu. 
`GÖRME ENGELLİLER ÇOK SEVİNDİ´
Öğrencilerin geliştirdiği projenin Erzincan'daki görme engellileri sevindirdiğini belirten bilişim teknolojileri öğretmeni İnan Akyol ise şöyle konuştu:
"Geliştirdiğimiz proje amacımız aslında normalde şehirlerde görme engellilerin rahat hareket edebilmeleri için yapılmış sarı yürüyüş yollarını teknoloji ile buluşturmak. Bu sarı yürüyüş yollarının altına da RFİD kartlar ekleyip bir akıllı baston geliştirdik. Bu akıllı baston RFİD kartları okuyor ve görme engelli hangi binanın önündeyse o binanın ismini söylüyor. Böylece görme engelli birey sarı yürüyüş yollarını kullanarak o anda bulunmuş olduğu konumu da bilmiş oluyor. Erzincan'daki görme engelliler başkanıyla da görüşüp projemizden bahsettik. Kendileri çok sevindi. Sadece bu şekilde bile uygulansa kendileri için büyük yararı olacağını söylediler" (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-03-29 16:35:33

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