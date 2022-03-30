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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Faydalı Model’de ilk 10 il arasında

İHA

Erzurum Faydalı Model’de ilk 10 il arasında

Erzurum’dan bu yılın Şubat ayında 27, yılın ilk iki ayında ise 33 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi. İl Faydalı Model başvuru sayısı yüksekliği bazında Bölgede ilk sırayı alırken, ülke illeri sıralamasında da 6’ıncı oldu
TÜRKPATENT 2022 Şubat dönemi İller Faydalı Model Başvuru sayısı dağılımını aktardı. Erzurum’dan bu yılın Şubat ayında 27, yılın ilk iki ayında ise 33 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi. İl Faydalı Model başvuru sayısı yüksekliği bazında Bölgede ilk sırayı alırken, ülke illeri sıralamasında da 6’ıncı oldu.
Şubat Ayı Verileri
Şubat ayında Erzurum’dan 27, KUDAKA istatistik Bölgesinden 31, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 33, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 80, ülkede ise 442 Faydalı Model başvurusu gerçekleşti. Erzurum’un başvuru payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 87,0, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 81,8, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 33,7, ülkede yüzde 6,1 oldu.
Yılın İlk İki Ayına Ait Veriler
2022 yılının ilk iki ayında Erzurum’dan 33, KUDAKA istatistik Bölgesinden 41, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 44, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 93, ülkede ise 725 Faydalı Model başvurusu gerçekleşti. Erzurum’un başvuru payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 80,4, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 75, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 35,4, ülkede yüzde 4,55 oldu.
Türkiye İlleri Sıralaması
Erzurum; yılın ilk iki ayında en fazla başvuru kaydedilen 6’ıncı il oldu. Dönemde faydalı model başvurusunun en yüksek olduğu iller, İstanbul, Gaziantep, Bursa, Ankara, İzmir, Erzurum, Burdur, Antalya, Malatya, Kayseri, Denizli, Muğla, Kocaeli, Muş, Konya, Manisa, Balıkesir, Bolu, Eskişehir, Mersin olarak sıralandı.
Bölge İlleri Dağılımı
Yılın ilk iki ayında Doğu Anadolu Bölgesinin 14 ilinden sadece 9’undan faydalı model başvurusu yapıldı. Verilere göre Erzurum’dan 33, Malatya’dan 21, Muş’tan 15,, Van’dan 8, Erzincan’dan 6, Bitlis’ten 4, Ağrı’dan 2, Iğdır’dan 1 başvuru kaydedildi. Dönemde bölgeden başvuru yapılmayan iller Elazığ, Hakkari, Kars, Tunceli ve Ardahan olarak bildirildi.
2022 Yılı Şubat Ayı Sınai Mülkiyet Verileri
Şubat 2022 sonu itibariyle Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan marka başvuru sayısı 25.830’u yerli toplam 27.785 olarak gerçekleşti. Yerli marka başvuru oranı %93 oldu.
Patent başvuru sayısı 940’ı yerli, 1.189’u yabancı, toplam 2.129 olarak gerçekleşti.
Faydalı model başvuru sayısı 725’i yerli toplam 731 oldu. Yerli faydalı model başvuru oranı %99,2 oldu.
Tasarım başvuru sayısı 7.896’sı yerli, 144’ü yabancı, 738’i Lahey sistemi üzerinden uluslararası başvuru olmak üzere toplam 8.778 oldu. Yerli tasarım başvuru oranı %90 oldu.
Şubat ayı sonu itibariyle tescil sayıları ise; markada 18.789’u yerli toplam 21.313, patentte 623’ü yerli toplam 1.997, faydalı modelde 452’si yerli toplam 464, tasarımda 15.205’i yerli toplam 16.151 oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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