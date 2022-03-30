Arama kurtarma köpekleri öğrencilerin ilgi odağı oldu Miniklerden Jandarmaya ziyaret

Erzurum’un Oltu ilçesinde ilkokul öğrencileri, jandarmaya yaptıkları ziyarette hem bilgilendi hem de eğlendi. Arama kurtarma köpekleri öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Oltu Kaymakamlığı Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırladıkları jandarmayı tanıtım projesi çerçevesinde Oltu Karabekir İlkokulu ve Oltu Yasin Haşimoğlu İlkokulundan birer sınıf öğrenci Oltu Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Minikler, jandarmanın kullandığı araç gereçler ve silahlar hakkında bilgiler aldılar. Ziyarette arama kurtarma köpekleri öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Oltu Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, “Bugün Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Oltu Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek öğrencilerimizle askerlerimiz arasındaki iletişimi güçlendirmek, askerlerimizle tanıştırmak, askerlerimizin kullanmış olduğu materyalleri tanıtmak için bir proje yaptık. Bize ve öğrencilerimize göstermiş oldukları ilgi alakadan dolayı Oltu Kaymakamımız Cevdet Bakkal ve Oltu Jandarma Bölük Komutanımız Ethem Gökbuğa’ya teşekkür ederiz” dedi.

Ziyaretin sonunda jandarma personeli çocuklara çeşitli hediyeler verdiler ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Çocuklar jandarma ziyaretinden meraklarını gidererek son derece mutlu ayrıldılar.

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