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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan'ın vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması iftar sofraları için hazır

İHA

Ramazan'ın vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması iftar sofraları için hazır

Ramazan ayında Erzurumluların asırlık vazgeçilmez damak tatları arasında yer alan ve tonlarca tüketilen kadayıf dolması, iftar sofraları için hazırlanıyor.
Ramazan ayına az bir süre kalmasıyla birlikte Erzurum’da kadayıf satışlarında artış yaşandı. İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan kadayıf dolması için vatandaşlar şimdiden tatlıcılara ilgi göstermeye başladı. Erzurum’da diğer zamanlarda kent genelinde günlük 200300 kilogram satılan kadayıfın tüketimi, Ramazan ayıyla birlikte günlük 23 tona kadar çıkıyor. Kadayıf dolması, Erzurum'un yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından da yoğun ilgi görüyor.
Kadayıf ustası Selami Atiş, ceviz içiyle sarılıp, yumurtaya bulandıktan sonra kızartılan ve şerbetli olarak servis edilen kadayıf dolmasını internetten sipariş üzerine kargo ile her yere gönderdiklerini söyledi. Öte yandan kadayıf dolmasının tanesi 7 TL'ye, kilogramı ise 70 TL'ye satılıyor.

“Erzurum’da iftar sofralarının olmazsa olmazı kadayıf dolmasıdır”
Kadayıf dolmasının Erzurumlular için iftar sofralarında vazgeçilmez olduğunu ifade eden baklava ve kadayıf ustası Selami Atiş, “Ramazan’da tatlı çok tüketiliyor. Erzurum’da en çok ilgiyi ise kadayıf dolması görüyor. Geçen yıl satışlar pandemiden dolayı düşüktü. Erzurum’dan Türkiye’ye kadayıf dolması satıyoruz. Bu yıl sadece biz kendi işletmemizde günlük 100 kiloya kadar kadayıf dolması yapmayı planlıyoruz. Fiyatı diğer tatlılara göre düşük olduğu için tercih edilebiliyor. En yüksek baklavanın kilosu 200 lira ama kadayıf dolmasının kilosu 70 liraya satılıyor. Erzurum’da iftar sofralarının olmazsa olmazı kadayıf dolmasıdır” dedi.

“En önemlisi şeker ve ceviz”
Atiş, iyi bir kadayıf dolması için bazı püf noktaların olduğunu belirterek, “İyi bir kadayıf dolması yapılması için dikkat edilmesi gereken kurallar var. Öncelikle şerbetinin şeker pancarından olması lazım. Yağının iyi ve kaliteli olması gerekli. Her yağ olmuyor. Aynı yağda en fazla kadayıf dolması ikinci kez kaynatılmalı. Daha fazla kaynatılırsa tadı kaçar. Üçüncü defada yağ yanıyor. Ceviz çok önemli, en iyisi olmalıdır. Biz özellikle Tortum cevizini tercih ediyoruz” şeklinde konuştu.

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