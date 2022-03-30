Düzce Erzurum Derneği’nde seçim heyecanı

Düzce Erzurumlular Derneği başkan ve yönetimini belirledi. Düzce’de yasayan Dadaşların bir araya gelebilmesi için yeni kurulan Düzce Erzurumlular Derneği’nde seçim heyecanı yaşandı.

Osman Kucur ve Başak Durukan’ın katıldığı seçimler oldukça çekişmeli geçti. Hoşgörü, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde yapılan seçimlerde Osman Kucur 327 oy alırken, Başak Durukan ise 163 oyda kaldı.

Başkanların birbirini tebrik ettiği yarış sonrasında kısa bir açıklama yapan Düzce Erzurumlular Derneği Başkanı Osman Kucur, bu yarışın sonucunda kazananın Erzurum olduğunu söyledi.

Burada yaşayan 20 bin Erzurumlu hemşerilerimizi en güzel şekilde temsil edeceklerini ifade eden Kucur, “Her iki adayda Erzurum’a ve Erzurumlu hemşerilerimize en güzel hizmeti yapmak için yarışmıştır. Erzurum’un onurlu şerefli insanlarını hep birlikte en güzel şekilde temsil etmek boynumuzun borcudur. Derneğimizin kurulmasıyla birlikte bir eksiği de gidermiş olduk. Bundan sonra sesimiz daha gür çıkacak, birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı bulacağız. Bütün hemşerilerimizle bir araya geleceğiz ve bulunduğumuz bölgeye, Erzurum’umuza ne gibi yatırımlar, hizmetler yapabiliriz onun gayreti içerisinde olacağız. Bu duygularla tüm hemşerilerimi canı gönülden selamlıyorum. İnşallah güzel işler yapacağız” dedi.

Kurucu Başkanlığını Osman Kucur’un seçildiği derneğin yönetim kurulunda, İdris Sürmeli, Muhammet Efe, Ersin Demir, Gülali Baran, İrfan Sarıkaya, Nevzat Çelik, Sinem Güven, Mehmet Işık, A. Celil Efe, Reşit Kurt, Resul Söner, Gamze Meydanoğlu, İsrafil Işık, Hanifi Gerçek, Ferhat Demir, Muhammet Efe, Betül Sarıoğlu, Mesut Demir, Murat Seven, Sinan Bingöl, Cumhur Akcelik bulunuyor.

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